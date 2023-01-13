В России

26 минут назад

В РФ могут ввести компенсации для пострадавших от мошенников клиентов банков

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#мошенники #компенсации

По данным за 2021 год, преступники похитили у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей, но финансовые учреждения вернули только 6,8%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России рассмотреть возможность создания механизма компенсации клиентам банков, чьи денежные средства были похищены мошенниками, - сообщает пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий", — говорится в пресс-релизе.

Доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Кроме того, в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассмотрение кабмином вопросов об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представление предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ.

Срок – до 1 июля текущего года.
9
#мошенники #компенсации

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