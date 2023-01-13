26 минут назад
В РФ могут ввести компенсации для пострадавших от мошенников клиентов банков
По данным за 2021 год, преступники похитили у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей, но финансовые учреждения вернули только 6,8%.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий", — говорится в пресс-релизе.
Доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Кроме того, в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассмотрение кабмином вопросов об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, допускающих утечку персональных данных, усилении ответственности за их незаконный оборот и иные нарушения законодательства в области персональных данных и представление предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ.
Срок – до 1 июля текущего года.