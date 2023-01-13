Житель Ельца нашал загрязняющие святой источник стоки

В мэрии города утверждают, что нечистоты текут из частного колодца.

Ельчанин Николай Базыкин прислал GOROD48 видео с пометкой «экологическая катастрофа в Ельце». Он рассказал, что на окраине города, в районе улиц Рудчиной и Ключевой из канализационного колодца периодически вытекают стоки с неприятным запахом. Рядом находится купель святого источника, к которой ельчане придут в Крещение. Канализационные стоки не только портят источник, но стекают в реку Сосна. Как это происходит Николай показал на карте.Так выглядит река Сосна, когда в нее попадает вода из колодца.Стоки текут не постоянно, а периодически. Николай рассказал, что проблема, по его наблюдениям, началась год-два назад после того, как проложили новую трубу городской канализации.— После того, как город присоединил особую экономическую зону к своим очистным сооружениям, которые, по-видимому, перестали справляться с дополнительным объемом, кем-то было принято решение превратить это место (святой источник) в сточную канаву. Надеюсь, что мое видео пробудит к совести тех, кто принял столь нечистоплотное решение, — рассказал Николай.Ельцанин обратился в прокуратуру. В ведомстве GOROD48 сообщили, что прокурору Ельца дано поручение проверить информацию о стоках. В случае выявления нарушений природоохранного законодательства будет приняты меры по их устранению и наказанию виновных.

В пресс-службе мэрии Ельца пояснили, что сотрудники ОГУП «Елецводоканал» побывали на месте, указанном Николаем, сейчас там сухо, источник кристально-чистый, вода не разливается. У организации никаких канализационных колодцев там нет, а тот, о котором рассказал еличанин - частный.

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ОГУП «Елецводоканал» намерен выдать предписание абонентам-частникам, чтобы они своевременно обслуживали колодец и содержали сети в порядеке. Вероятно, колодец во время сильных дождей переполнился грунтовыми водами, непонятно, почему их не откачивали. Сотрудники водоканала собираются в этом разобраться.

В пресс-службе также добавили, что направят информацию о проблеме в управление экологии.