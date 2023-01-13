Общество

сегодня, 14:30

В Добринском районе кошка покусала человека и умерла

6 1614
#животные #бешенство
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В Добринском районе кошка покусала человека и умерла

Павшее животное исследуют для исключения случая бешенства.

В Добринской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировано два обращения с укусами животными. Ветеринарные специалисты взяли под наблюдение животных.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в первом случае речь шла об укусе собаки и сейчас животное находится в удовлетворительном состоянии.

Во втором случае человека покусала кошка. При проведении первого клинического обследования животного было установлено, что состояние кошки неудовлетворительное, двигательный рефлекс слабо выражен, у кошки была шаткая походка, она отказывалась от корма, была вялой. Но признаков бешенства не наблюдалось. А потом кошка умерла.

Павшее животное доставлено в областную ветеринарную лабораторию для исключения случая бешенства. Так же на подворье проведены необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.

Добавим, что в прошлом году в Добринском районе было вакцинировано против бешенства 10 тысяч кошек и собак.

Жителей Липецкой области предупреждают: если животное укусило или оцарапало, следует немедленно обратиться в ближайший медицинский пункт и вызвать ветеринарного врача для консультации.

За внешне здоровыми домашними животными на 14 дней с момента укуса устанавливается ветеринарное наблюдение.

Главная профилактическая мера — это вакцинация животных от бешенства. Бесплатно сделать прививку можно, обратившись в государственную ветеринарную службу.
6 1614
#животные #бешенство
3

Комментарии (6)

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Голодранец

10 минут назад
Ибо только психолог мог справиться
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алекс

29 минут назад
аноним, там как в кино про зомби .бешенство не лечится .там одно решение купировать источник заболевания .нет вакцины от бешенства .
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аноним

37 минут назад
а лечить кошку не догадались?
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алекс

59 минут назад
Ольга, учите мат часть и ерунду не пишите .
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леонид

сегодня, 14:46
ого укусила тому казбда .бешенство не лечат.
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Ольга

сегодня, 14:44
Она от человека заразилась?
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