Общество
сегодня, 14:30
В Добринском районе кошка покусала человека и умерла
6 1614
Павшее животное исследуют для исключения случая бешенства.
В Добринской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировано два обращения с укусами животными. Ветеринарные специалисты взяли под наблюдение животных.
Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в первом случае речь шла об укусе собаки и сейчас животное находится в удовлетворительном состоянии.
Во втором случае человека покусала кошка. При проведении первого клинического обследования животного было установлено, что состояние кошки неудовлетворительное, двигательный рефлекс слабо выражен, у кошки была шаткая походка, она отказывалась от корма, была вялой. Но признаков бешенства не наблюдалось. А потом кошка умерла.
Павшее животное доставлено в областную ветеринарную лабораторию для исключения случая бешенства. Так же на подворье проведены необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.
Добавим, что в прошлом году в Добринском районе было вакцинировано против бешенства 10 тысяч кошек и собак.
Жителей Липецкой области предупреждают: если животное укусило или оцарапало, следует немедленно обратиться в ближайший медицинский пункт и вызвать ветеринарного врача для консультации.
За внешне здоровыми домашними животными на 14 дней с момента укуса устанавливается ветеринарное наблюдение.
Главная профилактическая мера — это вакцинация животных от бешенства. Бесплатно сделать прививку можно, обратившись в государственную ветеринарную службу.
Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в первом случае речь шла об укусе собаки и сейчас животное находится в удовлетворительном состоянии.
Во втором случае человека покусала кошка. При проведении первого клинического обследования животного было установлено, что состояние кошки неудовлетворительное, двигательный рефлекс слабо выражен, у кошки была шаткая походка, она отказывалась от корма, была вялой. Но признаков бешенства не наблюдалось. А потом кошка умерла.
Павшее животное доставлено в областную ветеринарную лабораторию для исключения случая бешенства. Так же на подворье проведены необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.
Добавим, что в прошлом году в Добринском районе было вакцинировано против бешенства 10 тысяч кошек и собак.
Жителей Липецкой области предупреждают: если животное укусило или оцарапало, следует немедленно обратиться в ближайший медицинский пункт и вызвать ветеринарного врача для консультации.
За внешне здоровыми домашними животными на 14 дней с момента укуса устанавливается ветеринарное наблюдение.
Главная профилактическая мера — это вакцинация животных от бешенства. Бесплатно сделать прививку можно, обратившись в государственную ветеринарную службу.
6 1614
Голодранец
алекс
аноним
алекс
леонид
Ольга