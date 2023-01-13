В Добринском районе кошка покусала человека и умерла

Павшее животное исследуют для исключения случая бешенства.

В Добринской станции по борьбе с болезнями животных зарегистрировано два обращения с укусами животными. Ветеринарные специалисты взяли под наблюдение животных.



Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в первом случае речь шла об укусе собаки и сейчас животное находится в удовлетворительном состоянии.



Во втором случае человека покусала кошка. При проведении первого клинического обследования животного было установлено, что состояние кошки неудовлетворительное, двигательный рефлекс слабо выражен, у кошки была шаткая походка, она отказывалась от корма, была вялой. Но признаков бешенства не наблюдалось. А потом кошка умерла.



Павшее животное доставлено в областную ветеринарную лабораторию для исключения случая бешенства. Так же на подворье проведены необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.



Добавим, что в прошлом году в Добринском районе было вакцинировано против бешенства 10 тысяч кошек и собак.



Жителей Липецкой области предупреждают: если животное укусило или оцарапало, следует немедленно обратиться в ближайший медицинский пункт и вызвать ветеринарного врача для консультации.



За внешне здоровыми домашними животными на 14 дней с момента укуса устанавливается ветеринарное наблюдение.



Главная профилактическая мера — это вакцинация животных от бешенства. Бесплатно сделать прививку можно, обратившись в государственную ветеринарную службу.