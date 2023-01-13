Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава

Сотрудник УФССП по Липецкой области получил травмы.

Вчера на территории областного управления Федеральной службы судебных приставов разыгралась восьмичасовая драма с участием жителя Липецка, который с 2017 года задолжал налоговой инспекции и автоинспекторам 337 тысяч рублей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УФССП по Липецкой области, у 37-летнего должника нашелся автомобиль «Лада-Веста», на который было решено наложить взыскание. Владелец машины согласился добровольно пригнать ее в региональное управление ФССП, на улицу Терешковой, 14/3. Он оставил машину за территорией организации, вошел в здание, где пытался всячески разжалобить его сотрудников, уговаривая приставов закрыть глаза на его долги. Устав от длительной нервотрепки, приставы вызвали автоинспекторов и эвакуатор. Увидев серьезность намерений, липчанин согласился загнать машину на территорию ФССП. Вместе с ним в автомобиль сел один из сотрудников ведомства. Но штрафник завел двигатель и попытался угнать арестованную машину вместе с сидящим на ее заднем сидении человеком форме! Однако дорогу ему преградил 28-летний пристав, получивший при удержании автомобиля ушибы травмы руки и ноги.



Машину у должника все же забрали. Погрузили на эвакуатор и отвезли на штрафстоянку. А должник, увидев что натворил, тут же побежал в банк, откуда вернулся с квитанцией об оплате всей суммы штрафа.



– По данному факту сотрудники полиции начала проверку, – сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.