Общество

39 минут назад

Селяне пожаловались, что затопление переправы отрезало их от цивилизации

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#паводок #половодье
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Селяне пожаловались, что затопление переправы отрезало их от цивилизации

Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура области проводит проверку по информации о нарушении прав жителей села Нижнее Брусланово Лебедянского района в связи с затоплением переправы через Дон.

Жители села Нижнее Брусланово пожаловались, что в результате затопления одного из мостов через реку Дон они оказались отрезанными от школы и медпункта, испытывают трудности с проездом к месту работы.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям органов публичной власти по обеспечению надлежащего транспортного сообщения жителей села в экстремальных условиях зимнего паводка, а также принимаемым ранее мерам по содержанию моста в надлежащем эксплуатационном состоянии. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры по защите права людей на благополучную среду», - отмечают в пресс-службе прокуратуры .

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления дорог и транспорта Липецкой области, речь идёт о чуть ли не самостийной переправе, которая не стоит на балансе управления, а региональная дорога проходит через Троекурово, Иншаковку и Нижнее Брусланово. Поэтому совсем от цивилизации село не отрезано — жители могут добраться до Троекурово.

Но по муниципальной переправе жители села ездили во Вторую Куликовку. Теперь путь до Второй Куликовки сильно удлинился. Восстановлением переправы занимается районная администрация.
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#паводок #половодье
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Комментарии (2)

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чёткий

17 минут назад
Надо проверить декларации чиновников,отвечающих за переправу. Можете у кого то есть катер,на котором,можно перевозит селян на работу.
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Патриот

22 минуты назад
Тут всю страну отрезали от цивилизации железным занавесом
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