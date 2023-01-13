Общество
39 минут назад
Селяне пожаловались, что затопление переправы отрезало их от цивилизации
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Прокуратура проводит проверку.
Прокуратура области проводит проверку по информации о нарушении прав жителей села Нижнее Брусланово Лебедянского района в связи с затоплением переправы через Дон.
Жители села Нижнее Брусланово пожаловались, что в результате затопления одного из мостов через реку Дон они оказались отрезанными от школы и медпункта, испытывают трудности с проездом к месту работы.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям органов публичной власти по обеспечению надлежащего транспортного сообщения жителей села в экстремальных условиях зимнего паводка, а также принимаемым ранее мерам по содержанию моста в надлежащем эксплуатационном состоянии. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры по защите права людей на благополучную среду», - отмечают в пресс-службе прокуратуры .
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления дорог и транспорта Липецкой области, речь идёт о чуть ли не самостийной переправе, которая не стоит на балансе управления, а региональная дорога проходит через Троекурово, Иншаковку и Нижнее Брусланово. Поэтому совсем от цивилизации село не отрезано — жители могут добраться до Троекурово.
Но по муниципальной переправе жители села ездили во Вторую Куликовку. Теперь путь до Второй Куликовки сильно удлинился. Восстановлением переправы занимается районная администрация.
Жители села Нижнее Брусланово пожаловались, что в результате затопления одного из мостов через реку Дон они оказались отрезанными от школы и медпункта, испытывают трудности с проездом к месту работы.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям органов публичной власти по обеспечению надлежащего транспортного сообщения жителей села в экстремальных условиях зимнего паводка, а также принимаемым ранее мерам по содержанию моста в надлежащем эксплуатационном состоянии. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры по защите права людей на благополучную среду», - отмечают в пресс-службе прокуратуры .
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления дорог и транспорта Липецкой области, речь идёт о чуть ли не самостийной переправе, которая не стоит на балансе управления, а региональная дорога проходит через Троекурово, Иншаковку и Нижнее Брусланово. Поэтому совсем от цивилизации село не отрезано — жители могут добраться до Троекурово.
Но по муниципальной переправе жители села ездили во Вторую Куликовку. Теперь путь до Второй Куликовки сильно удлинился. Восстановлением переправы занимается районная администрация.
2 353
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