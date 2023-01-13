Селяне пожаловались, что затопление переправы отрезало их от цивилизации

Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура области проводит проверку по информации о нарушении прав жителей села Нижнее Брусланово Лебедянского района в связи с затоплением переправы через Дон.



Жители села Нижнее Брусланово пожаловались, что в результате затопления одного из мостов через реку Дон они оказались отрезанными от школы и медпункта, испытывают трудности с проездом к месту работы.



«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям органов публичной власти по обеспечению надлежащего транспортного сообщения жителей села в экстремальных условиях зимнего паводка, а также принимаемым ранее мерам по содержанию моста в надлежащем эксплуатационном состоянии. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры по защите права людей на благополучную среду», - отмечают в пресс-службе прокуратуры .



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления дорог и транспорта Липецкой области, речь идёт о чуть ли не самостийной переправе, которая не стоит на балансе управления, а региональная дорога проходит через Троекурово, Иншаковку и Нижнее Брусланово. Поэтому совсем от цивилизации село не отрезано — жители могут добраться до Троекурово.



Но по муниципальной переправе жители села ездили во Вторую Куликовку. Теперь путь до Второй Куликовки сильно удлинился. Восстановлением переправы занимается районная администрация.