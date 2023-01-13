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Росздравнадзор проверит факты о работе в поликлинике Прокопьевска мясного магазина
Как сообщали СМИ, руководство медицинского учреждения сдавало места в аренду.
Росздравнадзор проверит факты, озвученные в СМИ, о работе мясного магазина и парикмахерской в поликлинике города Прокопьевск, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит факты, озвученные в СМИ, о работе на территории поликлиники Прокопьевска мясного магазина, парикмахерской и отделения банка", - отмечается в сообщении.
По данным СМИ, в поликлинике на улице Строителей были открыты также банк и парикмахерская. Руководство лечебного заведения сдавало места в аренду, - передает Bfm.ru.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит факты, озвученные в СМИ, о работе на территории поликлиники Прокопьевска мясного магазина, парикмахерской и отделения банка", - отмечается в сообщении.
По данным СМИ, в поликлинике на улице Строителей были открыты также банк и парикмахерская. Руководство лечебного заведения сдавало места в аренду, - передает Bfm.ru.