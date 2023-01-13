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18 минут назад
На Курилах зафиксирована массовая гибель сардин
Специалисты не выявили видимых загрязнений в бухте, где произошел инцидент.
Росрыболовство сообщило о массовой гибели сардин на курильском острове Кунашир. Уточняется, что инцидент случился в бухте Первухина, - передает Bfm.ru.
На место выезжали сотрудники Курильского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Они зафиксировали гибель рыбы по всей протяженности бухты, видимых загрязнений не было обнаружено.
В Росрыболовстве заявили, что "такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями", - передает РБК.
На место выезжали сотрудники Курильского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Они зафиксировали гибель рыбы по всей протяженности бухты, видимых загрязнений не было обнаружено.
В Росрыболовстве заявили, что "такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями", - передает РБК.