В России

18 минут назад

На Курилах зафиксирована массовая гибель сардин

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#рыбы #массовая гибель

Специалисты не выявили видимых загрязнений в бухте, где произошел инцидент.

Росрыболовство сообщило о массовой гибели сардин на курильском острове Кунашир. Уточняется, что инцидент случился в бухте Первухина, - передает Bfm.ru.

На место выезжали сотрудники Курильского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Они зафиксировали гибель рыбы по всей протяженности бухты, видимых загрязнений не было обнаружено.

В Росрыболовстве заявили, что "такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частыми явлениями", - передает РБК.

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#рыбы #массовая гибель

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