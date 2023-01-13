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54 минуты назад
Кабмин расширил перечень сведений реестра обязательных требований для бизнеса
Правительство РФ расширило перечень сфер, в отношении которых вносятся сведения в реестр обязательных требований для бизнеса. Соответствующее постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что данная мера направлена на повышение качества управления контрольно-надзорной деятельностью для снижения административной нагрузки на бизнес, - говорится на официальном сайте кабмина.
Уточняется, что реестр обязательных требований создан в 2021 году. В течение двух лет в него были внесены сведения об обязательных требованиях, проверяемых в рамках наиболее массовых видов контроля. В соответствии с принятым постановлением в текущем году запланировано внесение в реестр сведений об обязательных требованиях по всем видам федерального контроля и надзора.
Реестр реализован в виде информационной системы, которая интегрирована с системами в сфере контрольно-надзорной деятельности. Таким образом контрольные мероприятия федерального уровня либо уже имеют жесткую цифровую привязку к нормам и требованиям для бизнеса, либо получат ее к концу 2023 года. Это позволит анализировать информацию о качестве требований и процедур в том числе на основании данных от предпринимателей, которые поступают посредством сервиса жалоб на решения контрольных органов на портале госуслуг.
Сейчас в Реестр обязательных требований внесены сведения о 373 тыс. требованиях, проверяемых в рамках 15 видов контроля и 51 вида разрешительной деятельности.
Заместитель председателя правительства – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что планируется завершить формирование реестра требований в части федерального надзора в текущем году.
"Располагая полной информацией о проверках и требованиях, которые проверяются, а также обратной связью от бизнеса, мы с помощью цифровых технологий получаем данные, позволяющие точечно настраивать контрольно-надзорную деятельность в режиме онлайн", - подчеркнул он.
Уточняется, что реестр обязательных требований создан в 2021 году. В течение двух лет в него были внесены сведения об обязательных требованиях, проверяемых в рамках наиболее массовых видов контроля. В соответствии с принятым постановлением в текущем году запланировано внесение в реестр сведений об обязательных требованиях по всем видам федерального контроля и надзора.
Реестр реализован в виде информационной системы, которая интегрирована с системами в сфере контрольно-надзорной деятельности. Таким образом контрольные мероприятия федерального уровня либо уже имеют жесткую цифровую привязку к нормам и требованиям для бизнеса, либо получат ее к концу 2023 года. Это позволит анализировать информацию о качестве требований и процедур в том числе на основании данных от предпринимателей, которые поступают посредством сервиса жалоб на решения контрольных органов на портале госуслуг.
Сейчас в Реестр обязательных требований внесены сведения о 373 тыс. требованиях, проверяемых в рамках 15 видов контроля и 51 вида разрешительной деятельности.
Заместитель председателя правительства – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что планируется завершить формирование реестра требований в части федерального надзора в текущем году.
"Располагая полной информацией о проверках и требованиях, которые проверяются, а также обратной связью от бизнеса, мы с помощью цифровых технологий получаем данные, позволяющие точечно настраивать контрольно-надзорную деятельность в режиме онлайн", - подчеркнул он.