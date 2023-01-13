В Краснодаре невзлюбили футболистов из Липецка?

Елецкий бомбардир Лаврищей не перейдёт в "Металлург", Сухарев покинул Краснодар. На очереди именитый Рыбин, имеющий опыт игры в РПЛ?

С начала 2023 года уже несколько футболистов из Липецка сменили обстановку.

Так, краснодарская «Кубань-Холдинг», выступающая во второй лиге, объявила о расторжении контракта с нашим земляком защитником Дмитрием Сухаревым, которому завтра исполнится 22 года.



Дмитрий Сухарев



В прошлом сезоне Сухарев выступал за родной «Металлург» в ФНЛ – 6 матчей, 3 жёлтые карточки, плюс ещё две игры в Кубке России. Летом он перебрался в Краснодар – 11 матчей в группе №1 (бывшая – «Юг»), 1 жёлтая карточка.

Как сообщил GOROD48 сам Дмитрий Сухарев, инициатива о расторжении исходила именно с его стороны, поскольку «Кубань-Холдинг» не выполнила некоторые обещания. А вообще в краснодарском клубе второй лиги с приходом осенью прошлого года нового тренера Эдуарда Саркисова устроили настоящую чистку кадров. В настоящее время из 26 футболистов, начинавших сезон, отзаявили уже 12 (!) человек.

По сообщению Telegram-каналов, сгустились тучи и над защитником Алексеем Рыбиным, который выступает за другую «Кубань» из Краснодара – ту, что идёт в зоне вылета на 15-м месте в первой лиге. Якобы новый тренер 60-летний Андрей Сосницкий хочет омолодить команду и избавляется от группы ветеранов, в том числе от Рыбина, которому в конце января стукнет 35 лет.



Рыбин (справа) пока тренируется в Краснодаре. Фото, а также снимок вверху ФК "Кубань".



Правда, расторжение контракта - вопрос сложный, пока Алексей тренируется со своим прежним клубом, в котором проводит второй сезон – 9 игр, 1 гол в текущем чемпионате, а до этого выступал в РПЛ за «Тамбов».

Сможет (и захочет ли?) «Металлург» вернуть домой своих воспитанников пока неизвестно.

А вот елецкого бомбардира Дмитрия Лаврищева в команде не будет. В текущем сезоне 24-летний форвард в 18-ти матчах забил 9 голов за «Кубань-Холдинг», являясь вторым бомбардиром группы №1.

В этой группе он и решил остаться, заключив контракт на полтора года с «Форте» из Таганрога, идущим на 5-м месте. Нам стало известно, что Лаврищева звал на просмотр главный тренер липчан Сергей Первушин, но до конкретных переговоров с руководством клуба дело не дошло. В итоге елецкий забивала, в своё время огорчавший и вратарей «Металлурга», вновь мимо главного клуба области.