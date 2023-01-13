Происшествия

25 минут назад

За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта

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#ДТП
За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта

На прошлой праздничной неделе – ни одной.

В это понедельник председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил на совещании в городской администрации, что за все длинные новогодние каникулы в Липецке не случилось ни одной аварии с участием «маршруток» и трамваев, но уже на этой неделе в городе произошли несколько ДТП с участием общественного транспорта.

Вчера на улице Железнякова автобус маршрута № 323 не поделил дорогу с автомобилем «Рено». А позавчера случилось сразу два ДТП с участием общественного транспорта: на улице Циолковского на остановке «Художественная школа» не разъехались трамвай и «Кио-Рио», а на остановке «Хлебозавод №3» на улице Студеновской столкнулись 346-я «маршрутка» и автомобиль «Ниссан». К счастью, все эти аварии обошлись без пострадавших.

- Во всех этих трех авариях виноваты, по нашему мнению, водители автомобилей. Они подрезали автобусы, не уступали им дорогу, мешали выезду от остановок. Кстати, в случае на улице Студеновской водитель «Ниссана» признал свою вину при составлении европротокола. В обстоятельствах двух других аварий разбираются автоинспекторы, - сообщили GOROD48 в дептрансе мэрии.
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#ДТП

Комментарии (1)

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чёткий

6 минут назад
ДТП с трамваем,это просто треш.... Интересно,куда они смотрят водители авто.
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