За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта

На прошлой праздничной неделе – ни одной.

В это понедельник председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил на совещании в городской администрации, что за все длинные новогодние каникулы в Липецке не случилось ни одной аварии с участием «маршруток» и трамваев, но уже на этой неделе в городе произошли несколько ДТП с участием общественного транспорта.



Вчера на улице Железнякова автобус маршрута № 323 не поделил дорогу с автомобилем «Рено». А позавчера случилось сразу два ДТП с участием общественного транспорта: на улице Циолковского на остановке «Художественная школа» не разъехались трамвай и «Кио-Рио», а на остановке «Хлебозавод №3» на улице Студеновской столкнулись 346-я «маршрутка» и автомобиль «Ниссан». К счастью, все эти аварии обошлись без пострадавших.



- Во всех этих трех авариях виноваты, по нашему мнению, водители автомобилей. Они подрезали автобусы, не уступали им дорогу, мешали выезду от остановок. Кстати, в случае на улице Студеновской водитель «Ниссана» признал свою вину при составлении европротокола. В обстоятельствах двух других аварий разбираются автоинспекторы, - сообщили GOROD48 в дептрансе мэрии.