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Эксперт назвал «кракена» самым заразным штаммом коронавируса за историю пандемии
О степени заразности субварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 ("кракен") рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, или "кракен", является самым заразным вариантом за всю историю пандемии, - заявил он.
По его словам, "Кракен" - самый заразный вариант за всю историю пандемии.
Он отметил, что XBB.1.5 - это "рекомбинантная" подлиния "омикрона" с дополнительной мутацией. Геном "кракена" состоит из двух частей, первая относится к "кентавру" (BA.2.75), вторая - к еще одному субварианту "омикрона" BA.2.10.1.
"Такая "удачная" комбинация изменений наделила его свойством частично избегать защитного действия антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесенные ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию", - заявил эксперт.
При этом заболевание, вызванное "кракеном", протекает достаточно легко, пояснил Хафизов. "Заболевание, вызванное этим вирусом, протекает достаточно легко, как правило, в форме ОРВИ, по крайней мере, такие данные доступны из-за рубежа, где XBB.1.5 уже широко распространен. Хотя у людей из уязвимых категорий населения болезнь может протекать и не так легко", - заключил он.
Об обнаружении в РФ первого случая заражения XBB.1.5 стало известно накануне, "кракен" зафиксировали в Пензенской области. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вводить ограничения не планируется.