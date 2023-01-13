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43 минуты назад

Эксперт назвал «кракена» самым заразным штаммом коронавируса за историю пандемии

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#коронавирус #кракен

О степени заразности субварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 ("кракен") рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов пояснил, что заболевание, вызванное этим типом вируса, протекает в форме ОРВИ, - передает ТАСС.

Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, или "кракен", является самым заразным вариантом за всю историю пандемии, - заявил он.

По его словам, "Кракен" - самый заразный вариант за всю историю пандемии.

Он отметил, что XBB.1.5 - это "рекомбинантная" подлиния "омикрона" с дополнительной мутацией. Геном "кракена" состоит из двух частей, первая относится к "кентавру" (BA.2.75), вторая - к еще одному субварианту "омикрона" BA.2.10.1.

"Такая "удачная" комбинация изменений наделила его свойством частично избегать защитного действия антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесенные ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию", - заявил эксперт.

При этом заболевание, вызванное "кракеном", протекает достаточно легко, пояснил Хафизов. "Заболевание, вызванное этим вирусом, протекает достаточно легко, как правило, в форме ОРВИ, по крайней мере, такие данные доступны из-за рубежа, где XBB.1.5 уже широко распространен. Хотя у людей из уязвимых категорий населения болезнь может протекать и не так легко", - заключил он.

Об обнаружении в РФ первого случая заражения XBB.1.5 стало известно накануне, "кракен" зафиксировали в Пензенской области. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вводить ограничения не планируется.
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#коронавирус #кракен

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