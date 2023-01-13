Суточная заболеваемость COVID-19 выросла до 16 случаев

В последний раз такое количество заболевших регистрировалось в конце декабря.

За сутки в Липецкой области выявлены 16 случаев COVID-19. В последний раз о таком количестве заболевших сообщалось 25 декабря 2022 года, затем суточная заболеваемость снижалась и достигла минимума в пять новых случаев 7 января.



Вчера смертельных исходов болезни не отмечено. Госпитализированы двое заболевших COVID-19, выздоровели восемь человек.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрированы 176 356 случаев COVID-19, выздоровели 172 263 человека, умерли 3 945 из заболевших.



Рост суточной заболеваемости отмечен и в других областях Черноземья. В Воронежской области за минувший день выявлены 36 случаев COVID-19, в Курской области — 19, в Тульской — 16, в Рязанской — 15, в Орловской — 10, в Тамбовской области — восемь.



По одному человеку умерли в Орловской и Тамбовской областях.



В России за сутки зарегистрированы 5 078 случаев COVID-19, госпитализированы 876 человек, выздоровел 4 271 человек, умерли 47 человек.



С начала эпидемии в стране выявлены 21 846 722 случая COVID-19, выздоровели 21 267 545 человек, умерли 394 309 человек.