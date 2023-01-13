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Товарооборот между РФ и Китаем за 2022 год побил рекорд и вырос на 29,3%
Такие данные приводит таможня КНР.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам прошлого года вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов, - говорится в данных главного таможенного управления КНР.
Уточняется, что Китай ввез в РФ товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем годом ранее, поставки в обратном направлении выросли на 43,4%, достигнув 114,149 миллиарда долларов, - передает РИА Новости.
В декабре уровень товарооборота между двумя странами составил 17,805 миллиарда долларов, РФ ввезла в КНР товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию — на 8,808 миллиарда.
Опубликованные данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в прошлом году РФ стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.
По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
Уточняется, что Китай ввез в РФ товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% больше, чем годом ранее, поставки в обратном направлении выросли на 43,4%, достигнув 114,149 миллиарда долларов, - передает РИА Новости.
В декабре уровень товарооборота между двумя странами составил 17,805 миллиарда долларов, РФ ввезла в КНР товаров на сумму 8,996 миллиарда, Китай в Россию — на 8,808 миллиарда.
Опубликованные данные о товарообороте Китая с более чем 20 странами и регионами, включая Гонконг и Тайвань, свидетельствуют, что в прошлом году РФ стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР.
По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.