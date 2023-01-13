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42 минуты назад

В Красноярске 11-летнего школьника высадили из автобуса в 20-градусный мороз

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#дети #мороз #транспорт

Высаженный кондуктором 11-летний школьник шел пять остановок пешком по 20-градусному морозу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кондуктор красноярского автобуса высадила 11-летнего ребенка на мороз из-за того, что у мальчика не хватило денег на поездку, - сообщает региональное управление Следственного комитета.

Уточняется, что инцидент произошел накануне около полудня. После школы мальчик сел в автобус №52 на остановке "Тарная база", но на его транспортной карте не хватило средств, чтобы оплатить поездку. Кондуктор высадила ребенка из автобуса, в результате чего он возвращался домой пешком на расстоянии пяти остановок при температурном режиме ниже 20 градусов, - говорится в сообщении СК РФ.

Сейчас по данному факту следователи проводят проверку, в рамках которой необходимо установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям работников автотранспортного предприятия на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок.
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#дети #мороз #транспорт

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