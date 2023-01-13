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В Красноярске 11-летнего школьника высадили из автобуса в 20-градусный мороз
Высаженный кондуктором 11-летний школьник шел пять остановок пешком по 20-градусному морозу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Уточняется, что инцидент произошел накануне около полудня. После школы мальчик сел в автобус №52 на остановке "Тарная база", но на его транспортной карте не хватило средств, чтобы оплатить поездку. Кондуктор высадила ребенка из автобуса, в результате чего он возвращался домой пешком на расстоянии пяти остановок при температурном режиме ниже 20 градусов, - говорится в сообщении СК РФ.
Сейчас по данному факту следователи проводят проверку, в рамках которой необходимо установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям работников автотранспортного предприятия на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок.