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В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик

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#МЧС #пожар
В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик

За сутки в области произошли шесть пожаров.

Утром 12 января в селе Большая Кузьминка горел жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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В результате пожара повреждена внутренняя отделка жилища на площади 10 квадратных метров. В деревне Ключи Липецкого района выгорел металлический вагончик. 

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Ночью 13 января в селе Каликино Добровского района горел сарай, существовала угроза перехода огня на жилой дом, но пожарные смогли его отстоять. Еще один сарай сгорел в деревне Борки Задонского района.
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#МЧС #пожар

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