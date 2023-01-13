В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик

За сутки в области произошли шесть пожаров.

Утром 12 января в селе Большая Кузьминка горел жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В результате пожара повреждена внутренняя отделка жилища на площади 10 квадратных метров. В деревне Ключи Липецкого района выгорел металлический вагончик.Ночью 13 января в селе Каликино Добровского района горел сарай, существовала угроза перехода огня на жилой дом, но пожарные смогли его отстоять. Еще один сарай сгорел в деревне Борки Задонского района.