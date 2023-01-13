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«Ъ»: РФ может возобновить поставки электроэнергии в ЕС
Россия может возобновить поставки электроэнергии в страны Евросоюза – в том числе Финляндию и прибалтийские государства.
"Системный оператор", диспетчер энергосистемы в России, хотел бы возобновить поставки электроэнергии в Европу, и учитывает их в программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023-2028 годы, - пишет "Ъ" со ссылкой на документ.
Отмечается, что предполагаемый объем поставок из РФ в Финляндию в 2023 году может составить до 4 млрд кВт•ч, а в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 млрд кВт•ч. Причем общий объем зарубежных поставок в текущем году упадет до 12,9 млрд кВт•ч, что чуть выше показателя за пандемийный 2020 год. Таким образом, предполагаемый экспорт в ЕС — почти 49% от общего объема продаж в текущем году, - говорится в документе.
Предполагаемые поставки в Финляндию с 2023 по 2028 год включительно составят 24 млрд кВт•ч. В Латвию, Литву и Эстонию экспорт будет идти до 2025 года и в общей сложности достигнет примерно 6,7 млрд кВт•ч, говорится в документе. С 2026 года экспорт в Прибалтику остановится, что, вероятно, связано с намерением этих стран выйти из энергокольца БРЭЛЛ (объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву).
В 2021 году РФ продала в Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию как раз 12,9 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году, до мая "Интер РАО" (монопольный экспортер) успел поставить пять миллиардов. В Системном операторе не стали комментировать реальность возобновления поставок в Европу, сославшись на данные по технической возможности от "Интер РАО".
В "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) полагают, что с помощью таких расчетов диспетчер хочет увеличить свои доходы. Повышение планов по экспорту в прогнозе позволяет сохранить мощности и тем самым увеличить сборы с потребителей, даже если поставок не будет вовсе. А отраслевой организации предложили переложить расходы на авторов нереалистичных прогнозов.
Эксперты считают сценарий восстановления поставок малореальным, поскольку он противоречит всем публичным заявлениям европейских политиков, а ситуация с энергией в Европе складывается значительно лучше негативных прогнозов. Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов также не исключает, что регулятор с помощью такого прогноза пытается не создавать лишние сложности в картине развития отрасли в энергосистеме Северо-Запада.
Отмечается, что предполагаемый объем поставок из РФ в Финляндию в 2023 году может составить до 4 млрд кВт•ч, а в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 млрд кВт•ч. Причем общий объем зарубежных поставок в текущем году упадет до 12,9 млрд кВт•ч, что чуть выше показателя за пандемийный 2020 год. Таким образом, предполагаемый экспорт в ЕС — почти 49% от общего объема продаж в текущем году, - говорится в документе.
Предполагаемые поставки в Финляндию с 2023 по 2028 год включительно составят 24 млрд кВт•ч. В Латвию, Литву и Эстонию экспорт будет идти до 2025 года и в общей сложности достигнет примерно 6,7 млрд кВт•ч, говорится в документе. С 2026 года экспорт в Прибалтику остановится, что, вероятно, связано с намерением этих стран выйти из энергокольца БРЭЛЛ (объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву).
В 2021 году РФ продала в Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию как раз 12,9 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году, до мая "Интер РАО" (монопольный экспортер) успел поставить пять миллиардов. В Системном операторе не стали комментировать реальность возобновления поставок в Европу, сославшись на данные по технической возможности от "Интер РАО".
В "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) полагают, что с помощью таких расчетов диспетчер хочет увеличить свои доходы. Повышение планов по экспорту в прогнозе позволяет сохранить мощности и тем самым увеличить сборы с потребителей, даже если поставок не будет вовсе. А отраслевой организации предложили переложить расходы на авторов нереалистичных прогнозов.
Эксперты считают сценарий восстановления поставок малореальным, поскольку он противоречит всем публичным заявлениям европейских политиков, а ситуация с энергией в Европе складывается значительно лучше негативных прогнозов. Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов также не исключает, что регулятор с помощью такого прогноза пытается не создавать лишние сложности в картине развития отрасли в энергосистеме Северо-Запада.