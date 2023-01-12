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Липецкая вечЁрка: новый генплан, операция на головном мозге и обманутая пенсионерка-миллионерша
Сегодня, 12 января, Липецк живет с новым Генеральным планом, врачи рассказали об операции по удалению тромба из сосуда головного мозга, и пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей.
Обсуждение нового Генплана началось год назад. Его первая редакция предполагала строительство многоэтажных домов на улицах частного сектора, территориях садоводческих товариществ и гаражных кооперативов. В итоге после долгих и временами скандальных споров проект Генплана был отправлен на доработку и серьезно скорректирован.
По Генплату в Липецке к 2042 году будут жить всего 484,4 тысячи человек, но им собираются построить или перестроить 40 детских садов и девять новых школ. Не отказались разработчики градостроительного документа от идеи строительства спорткомплекса с 50-метровым плавательным бассейном в Нижнем парке, который также вызвал недовольство горожан. Предлагается возведение третьего моста через реку Воронеж в створе улицы Водопьянова с выходом 3,8-километровой дороги через правый и левый берега к кольцевой развязке улиц Металлургов и 9 Мая. И строительство в районе Сырского Рудника крематория.
— Генплан города — это видение его стратегического развития. И это не значит, что все указанные в нем объекты будут построены, — говорят в мэрии.
Новость о принятии Генплана собрала чуть ли не сотню комментариев.
— Надоели каменные джунгли, стройте малоэтажные дома с придомовыми участками. Человек должен жить на земле, а не в поднебесье. Липецк был малоэтажным и зелёным оазисом даже при развитом металлургическом производстве. А стал каменным островком в окружении крестов и могил. Думайте, прежде чем разрушать устои жизни человека на земле, — попросила Гостья1.
— Горожане, берегите нервы, ничего не поменяется, — посоветовал Серый.
В Липецкой областной больнице накануне провели сложнейшую операцию 48-летнему пациенту по удалению тромба из сосуда головного мозга. Операция по тромбоэкстракции — достаточно новый вид высокотехнологичной медицинской помощи, который позволяет пациентам с инсультом возвращаться к полноценной жизни. Подобные операции областная больница начала выполнять в прошлом году. Вчерашняя стала восьмой по счету.
Врачи все сделали оперативно. Утром у жителя Добровского района внезапно отказала левая рука и нога, он впал в кому. После обеда пациент был уже прооперирован. Медики рассчитывают, что после реабилитации пациент вернется к полноценной жизни.
Тромб, размером четыре на один миллиметр, мог стать смертельным
— Вот каких людей надо беречь и поддерживать. В тромбоэкстракцию в Липецке мало кто верил, а вот нате, получите! А ему ведь 60, Малюкову. Здоровья вам, Михаил Владимирович! Ваше здоровье — это жизни пациентов, ни много ни мало, — порадовался Колян за врача, который провел операцию.
И еще о медицинских новостях. Сегодня стало известно, что в Липецке может появиться Центр женского здоровья. Губернатор Игорь Артамонов говорил об этом с президентом Владимиром Путиным и попросил на проект 1,5 миллиарда рублей. Новая клиника может заработать в здании старого перинатального центра, которое сейчас пустует.
В Липецкой области за год почти на треть снизилась общая смертность. В 2022-м умерли на 6 543 человека меньше, чем в 2021-м году. Серьезно сократилось количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, новообразований и болезней органов дыхания.
Полицейские рассказали об очередном случае мошенничества. 80-летняя женщина отдала 1,3 миллиона рублей за освобождение от уголовной ответственности сына, который якобы насмерть сбил человека. Деньги она положила в пакет и вынесла незнакомцу, подъехавшему к дому. И только на следующий день позвонила сыну. Ни в какую аварию он, естественно, не попадал.
Теперь мошенника ищет полиция. После таких такие новостей всегда возникают два вопроса, Почему мошенникам удаются схемы, о которых столько лет пишут в СМИ, и откуда у пенсионеров так много денег?
— У пенсионеров денежка собирается, а у молодежи одни кредиты, долги, вот что значит образование СССР и сознательность! Бабушку жалко, может, найдут, — написал комментатор.
И напоследок о погоде. Завтра будет еще теплее. Синоптики прогнозируют всего лишь до -5 градусов. Правда, совсем расслабляться не стоит. В ожоговом центре сейчас находятся 17 пациентов с обморожениями.
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