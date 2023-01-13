Сегодня в Липецке: пятница 13-е и Старый Новый год

Вот мы и дожили до конца первой рабочей недели в году. И эхом ушедших праздников сегодня станет Старый Новый год.

Потепление

После рождественских морозов в Липецке с каждым днём становится всё теплее. Вот и сегодня ожидается уже от 3 до 5 градусов мороза.







Сегодня умеренный юго-восточный ветер 8-13 метров в секунду, облачно с прояснениями и по-прежнему без осадков.

Пробки

Пятница по традиции – самый сложный день для дорожного движения. Первые заторы начались с самого утра, и постепенно количество машин на улицах будет только накапливаться. Поэтому перед выездом советуем выбрать оптимальный маршрут в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях, чтобы доехать по возможности без приключений.



Пятница, 13-е

Сегодня ещё и такая дата. В 2023 году нас ждут две пятницы 13-го – сегодня и 13 октября.



Сейчас мистическая дата больше ассоциируется с американским киносериалом ужасов «Пятница 13-е» и его персонажем Джейсоном Вурхизом (убийца в хоккейной маске), а также с Фредди Крюггером из «Кошмаров на улице Вязов», которые любили навещать своих жертв в по 13-м числам в конце рабочей недели.

К слову, в будущем году исполнится 40 лет со дня выхода первой части «Кошмаров…», так что у морщинистого Фредди намечается юбилей. Но страшное 13-е число появилось вовсе не из-за них.

Старый "добрый" очаровашка Фредди



Никто не знает точно, откуда взялось поверье опасаться в этот день всего плохого. Самых распространенных версий две. По первой, библейской, Каин убил своего брата Авеля именно в пятый день недели 13-го числа. Но это позднейшие измышления, в самом Ветхом завете ничего про дату не сказано. Вторая версия связана с вероломной казнью верхушки ордена тамплиеров. Они верой и правдой служили престолу и христианской церкви, но французский монарх Филипп IV просто решил поправить своё материальное положение за счёт сокровищ сказочно богатого ордена. Знаменитого магистра Жака де Молэ и его сторонников сожгли на костре 13 октября 1307 года и, конечно, это была пятница 13-е.



Магистр дэ Молэ перед казнью в пятницу 13-го всех проклял. И все его враги умерли в течение года



Но, скорее всего, дату стали считать нехорошей, потому что друг на друга наложились два суеверия. Согласно Евангелию, Иисуса Христа распяли в пятницу, а число 13 недолюбливали ещё древние, что заметно по поэмам Гомера и речам римского сенатора-острослова Цицерона.

Старый Новый год

Но не будем вдаваться в мистику, сегодня – Старый Новый год, и большинство культурных событий в Липецке посвящены именно ему. Например – концерт в зале «Унион» липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса,2) под названием «Старый Новый год с симфоническим оркестром». Солистами станут Игорь Левитин (кларнет), Ульяна Цепелева (флейта), Наталья Плюснина (сопрано), Артем Тарасов (баритон). А солиста-скрипача специально пригласили из Москвы – это Михаил Усов.







В праздничном концерте прозвучат фрагменты из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», сюита Э. Грига «Пер Гюнт», «Танец с саблями» А. Хачатуряна из балета «Гаяне» и многие другие культовые произведения.

Начало в 19:00.

Где будут праздновать ещё?

Праздники в честь Старого Нового Года пройдут по всему городу и в течение дня

В 11:00 и 13:00 в ДК «Сокол» (ул. Константиновой,3) новогоднее представление «Зимняя история». Это спектакль, который показывали и на новогодних каникулах о приключениях маленькой девочки Герды;

В 15:00 «Зимние фантазии к старому Новому Году» в ОП «Студеновский» (ул. Шкатова,25). Сказочные и новогодние песни в исполнении артистов «Студёновского»;







В 16:00 в ДК «Рудничный» (Одоевского, 10) «Новогодние колядки»;

В 17:00 в Липецкой областной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) игрища, вечёрки, святочные поздравления и творческие мастер-классы. Праздничное настроение помогут создать музыканты школы искусств им. К.Н.Игумнова;

В 19:00 в театре драмы им. Л. Н. Толстого (ул. Театральная,2) праздничный «Карнавал». Выступление артистов театра, музыка и праздничная программа. Приветствуется, если зрители будут приходить в карнавальных костюмах. Перед выступление в фойе – фото-зона и бокал шампанского гостям. Точно такой же карнавал проходит и 31 декабря, теперь его повторят по многочисленным просьбам зрителей.

Дорогие липчане! Поздравляем вас со Старым Новым годом, окончанием первой рабочей недели и желаем побольше приятных новостей. Новости к вашим услугам круглосуточно – достаточно лишь набрать знакомый адрес GOROD48 и узнать всё самое главное, что сейчас происходит. Мы всегда на связи с вами. С праздниками и до новых встреч!