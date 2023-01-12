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ЦБ РФ подготовил «дорожную карту» поддержки малого и среднего бизнеса
Банк России опубликовал "дорожную карту" поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в 2023–2024 годах.
Банк России разработал Дорожную карту поддержки малого и среднего бизнеса на 2023–2024 годы, - говорится на сайте регулятора.
Ключевой блок Дорожной карты нацелен на то, чтобы кредиты, особенно инвестиционные, были более доступны малым и средним предприятиям (МСП), - говорится в Телеграм-канале Центробанка.
Уточняется, что среди запланированных мер — сокращение издержек при кредитовании, применение пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами Корпорации «МСП», оптимизация процесса оценки кредитного риска. Это будет дополнительно мотивировать банки к работе с некрупным бизнесом.
ЦБ РФ рассчитывает ориентировать программы льготного кредитования в большей степени на финансирование инвестиций, которые способствуют структурной трансформации экономики.
Предусматривается расширение возможностей бизнеса по использованию небанковских источников финансирования. Ключевой задачей Банк России считает создание условий, при которых быстрорастущие компании будут активно размещать акции на инвестиционных платформах. Это, как правило, дешевле и быстрее, чем выход на биржу.
Планируется предоставить субъектам МСП доступ к платформе "Знай своего клиента" для проверки контрагентов.
Важное направление работы — снижение транзакционных издержек бизнеса за счет приема оплаты через Систему быстрых платежей.
Дорожная карта разработана с учетом предложений бизнес-сообщества. ЦБ РФ готов обсуждать новые инициативы для ее дополнения.
Ключевой блок Дорожной карты нацелен на то, чтобы кредиты, особенно инвестиционные, были более доступны малым и средним предприятиям (МСП), - говорится в Телеграм-канале Центробанка.
Уточняется, что среди запланированных мер — сокращение издержек при кредитовании, применение пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами Корпорации «МСП», оптимизация процесса оценки кредитного риска. Это будет дополнительно мотивировать банки к работе с некрупным бизнесом.
ЦБ РФ рассчитывает ориентировать программы льготного кредитования в большей степени на финансирование инвестиций, которые способствуют структурной трансформации экономики.
Предусматривается расширение возможностей бизнеса по использованию небанковских источников финансирования. Ключевой задачей Банк России считает создание условий, при которых быстрорастущие компании будут активно размещать акции на инвестиционных платформах. Это, как правило, дешевле и быстрее, чем выход на биржу.
Планируется предоставить субъектам МСП доступ к платформе "Знай своего клиента" для проверки контрагентов.
Важное направление работы — снижение транзакционных издержек бизнеса за счет приема оплаты через Систему быстрых платежей.
Дорожная карта разработана с учетом предложений бизнес-сообщества. ЦБ РФ готов обсуждать новые инициативы для ее дополнения.