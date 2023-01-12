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51 минуту назад
Росавиация начала отбор авиакомпаний для предоставления субсидий на внутренние полёты
Росавиация начала отбор авиакомпаний для предоставления субсидий на внутренние полёты в ноябре 2022 — марте 2023 года.
Росавиация приступила к отбору авиаперевозчиков в рамках предоставления субсидий с целью возмещения операционных расходов при выполнении перевозок по России, - говорится в сообщении ведомства.
Субсидии направлены на возмещение операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в ноябре 2022 года – марте 2023 года, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что это позволит обеспечить продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации.
Уточняется, что сроки приема заявок с 12 января по 22 января 2023 года. Определение победителей состоится до 28 января 2023. А заключение соглашений - до 11 февраля 2023 года.
Предполагается ежемесячная выплата субсидий за каждый выполненный авиакомпаниями пассажирокилометр на внутренних воздушных линиях. Согласно правилам, за каждый пассажиро-километр выделяется 1,11 руб., при этом в формуле расчета субсидии действуют понижающие коэффициенты. Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период прошлого года.
В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд. пассажиро-километров.
Подчеркивается, что условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать количество перевезенных пассажиров и дальность полета (или частоты рейсов).
Всего в рамках данной государственной поддержки из федерального бюджета РФ авиакомпаниям России будет предоставлено 25,3 млрд. рублей.
Ранее в Росавиации рассказали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за новогодние праздники увеличился на 11,3% и превысил 2,26 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
Авиакомпании и аэропорты при работе учитывали погодные условия, которые наблюдались в различных регионах страны — «от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномальных низких температур».
Для нормальной работы были во время приняты меры по оптимизации, мобилизованы дополнительная техника и инженерный персонал.
Субсидии направлены на возмещение операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в ноябре 2022 года – марте 2023 года, - говорится в Телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что это позволит обеспечить продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала гражданской авиации.
Уточняется, что сроки приема заявок с 12 января по 22 января 2023 года. Определение победителей состоится до 28 января 2023. А заключение соглашений - до 11 февраля 2023 года.
Предполагается ежемесячная выплата субсидий за каждый выполненный авиакомпаниями пассажирокилометр на внутренних воздушных линиях. Согласно правилам, за каждый пассажиро-километр выделяется 1,11 руб., при этом в формуле расчета субсидии действуют понижающие коэффициенты. Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период прошлого года.
В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд. пассажиро-километров.
Подчеркивается, что условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать количество перевезенных пассажиров и дальность полета (или частоты рейсов).
Всего в рамках данной государственной поддержки из федерального бюджета РФ авиакомпаниям России будет предоставлено 25,3 млрд. рублей.
Ранее в Росавиации рассказали, что пассажиропоток российских авиакомпаний за новогодние праздники увеличился на 11,3% и превысил 2,26 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
Авиакомпании и аэропорты при работе учитывали погодные условия, которые наблюдались в различных регионах страны — «от обильного снегопада, переходящего в ледяной дождь, до аномальных низких температур».
Для нормальной работы были во время приняты меры по оптимизации, мобилизованы дополнительная техника и инженерный персонал.