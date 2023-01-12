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В 2022-м банкротами стали 278 тыс. граждан РФ
Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось в полтора раза почти до 280 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия» 12 января. При этом темпы роста несостоятельности физлиц замедляются уже второй год подряд.
В 2022-м мораторий на банкротства сыграл свою роль и защитил бизнес и граждан в условиях турбулентности в экономике, заявил «Известиям» первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Мораторий предполагал запрет на возбуждение процедуры банкротства и действовал с апреля по сентябрь 2022-го. По словам Ильи Торосова, в прошлом году, как и в ковидный период прогнозировался всплеск дефолтов, но этого не случилось.
Замедление темпов роста свидетельствует о том, что институт потребительского банкротства вошел в фазу зрелости, для которой характерны более умеренные тенденции, рассказал «Известиям» руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.
По ожиданиям экспертов, в 2023-м число таких процедур продолжит увеличиваться в связи с непростой экономической ситуацией и снижением платежеспособности населения.