сегодня, 15:36
Два водителя оказались в смертельной опасности на кузбасской трассе из-за морозов
На дороге в Кемеровской области застряли два грузовика — автомобили перемерзли и вышли из строя. В итоге водителям понадобилась помощь спасателей.
На помощь им пришли спасатели: с помощью тепловой пушки и генератора они отогрели и завели автомобили. Водители не пострадали.
После того, как им помогли, они продолжили свой путь в безопасности, сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.