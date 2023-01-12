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Два водителя оказались в смертельной опасности на кузбасской трассе из-за морозов

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#мороз

На дороге в Кемеровской области застряли два грузовика — автомобили перемерзли и вышли из строя. В итоге водителям понадобилась помощь спасателей.

11 января на адороге Юрга – Томск, неподалеку от села Проскоково вышли из строя сразу два грузовика – «Nissan Desel» и «Mitsubishi Fuso» – у них отказала топливная система. Водители большегрузов оказались посреди трассы в одиночестве, сообщает VSE42.Ru.

На помощь им пришли спасатели: с помощью тепловой пушки и генератора они отогрели и завели автомобили. Водители не пострадали.

После того, как им помогли, они продолжили свой путь в безопасности, сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

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#мороз

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