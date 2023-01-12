За взятку полицейскому в 100 000 рублей иностранца приговорили к 1,5 года колонии — он оспаривает это решение

Гражданину республики Таджикистан договорился с оперуполномоченным о встрече, в ходе которой положил в салоне автомобиля 100 000 рублей.

В Елецком городском суде Липецкой области вынесен приговор гражданину республики Таджикистан за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина работал на сортировке мусора, не имея разрешения на работу в Липецкой области или патента. Он также являлся ответственным за деятельность других рабочих, не имеющих разрешения на работу. Но этот факт вскрылся в ходе проводимых полицией и ФСБ мероприятий по линии противодействия терроризму и экстремизму в национальных диаспорах.



Рабочих доставили в ОМВД России по Елецкому району, и их начальник решил дать взятку полицейскому, чтобы тех отпустили и не заводили административные дела. По телефону он договорился с сотрудником ОМВД о встрече, в ходе которой положил в салоне автомобиля для оперуполномоченного взятку в 100 000 рублей.



В конце декабря 2022 года в Елецком городском суде Липецкой области был вынесен приговор по части 3 статьи 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия.



В начале судебного разбирательства подсудимый вину не признавал, указывая на провокации и давление со стороны правоохранительных органов, однако впоследствии полностью признал себя виновным.



Поскольку мужчина не имеет регистрации и постоянного места жительства, официально не трудоустроен, суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы: мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам исправительной колонии общего режима.



Но на приговор принесена жалоба, назначено слушание в суде второй инстанции.