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сегодня, 14:11

РФ ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства

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#санкции #Британия

В списке 36 членов британского правительства, силовиков и журналистов.

Россия ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов. Отмечается, что в российский "стоп-лист" внесены 36 британцев.

"В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании, которое продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации нашей страны и ее изоляции на международной арене, принято решение дополнительно включить в российский стоп-лист ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)", — говорится в сообщении МИД РФ.

"Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию", - отмечается на сайте министерства.
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#санкции #Британия

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