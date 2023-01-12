Происшествия
12 минут назад
Борец из Бирюлёво получил 3 года условно за конфликт на дискотеке в Ельце
Пьяный мужчина вмешался в потасовку между подростками на танцплощадке в центре семейного отдыха «Добрыня» в Ельце.
В Ельце 22-летний Мурсалзаде Роял Ровшан оглы выслушал приговор по части 1 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, следствием и судом установлено, что вечером 9 сентября нетрезвый мужчина вмешался в потасовку между подростками на танцплощадке в центре семейного отдыха «Добрыня» в Ельце.
В ходе конфликта с 17-летним юношей 22-летний мужчина нанес ему удар кулаком в лицо, а после применил борцовский прием: обхватил подростка руками за туловище, приподнял и бросил. Как ранее рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, известно, что 22-летний житель столичного района Бирюлёво четыре года занимался вольной борьбой в «Спортивной школе олимпийского резерва №46 города Москвы» «Федерации спортивной борьбы города Москвы» и имеет третий юношеский разряд по борьбе.
При падении юноша ударился головой и спиной о кафельный пол, а поднявшись, вновь получил от обидчика удар ногой по голове.
Подсудимый покинул место происшествия, а подросток был госпитализирован. Парень получил закрытую черепно-мозговую травму: перелом затылочной кости, сотрясение головного мозга, гематомы и кровоподтёки на лбу и носу, у него был сколот зуб. Также ему диагностировали компрессионный передом позвонка со смещением, линейный перелом грудного позвонка, ссадины на руках. Согласно выводам судмедэкспертов, его здоровью был причинен тяжкий вред.
Вину в совершении преступления подсудимый признал на стадии предварительного расследования, активно способствовал следствию, а также возместил моральный вред, причиненный в результате преступления.
Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено 3 года лишения свободы условно.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, следствием и судом установлено, что вечером 9 сентября нетрезвый мужчина вмешался в потасовку между подростками на танцплощадке в центре семейного отдыха «Добрыня» в Ельце.
В ходе конфликта с 17-летним юношей 22-летний мужчина нанес ему удар кулаком в лицо, а после применил борцовский прием: обхватил подростка руками за туловище, приподнял и бросил. Как ранее рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, известно, что 22-летний житель столичного района Бирюлёво четыре года занимался вольной борьбой в «Спортивной школе олимпийского резерва №46 города Москвы» «Федерации спортивной борьбы города Москвы» и имеет третий юношеский разряд по борьбе.
При падении юноша ударился головой и спиной о кафельный пол, а поднявшись, вновь получил от обидчика удар ногой по голове.
Подсудимый покинул место происшествия, а подросток был госпитализирован. Парень получил закрытую черепно-мозговую травму: перелом затылочной кости, сотрясение головного мозга, гематомы и кровоподтёки на лбу и носу, у него был сколот зуб. Также ему диагностировали компрессионный передом позвонка со смещением, линейный перелом грудного позвонка, ссадины на руках. Согласно выводам судмедэкспертов, его здоровью был причинен тяжкий вред.
Вину в совершении преступления подсудимый признал на стадии предварительного расследования, активно способствовал следствию, а также возместил моральный вред, причиненный в результате преступления.
Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено 3 года лишения свободы условно.