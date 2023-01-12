Происшествия

12 минут назад

Борец из Бирюлёво получил 3 года условно за конфликт на дискотеке в Ельце

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#конфликт #побои
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Борец из Бирюлёво получил 3 года условно за конфликт на дискотеке в Ельце

Пьяный мужчина вмешался в потасовку между подростками на танцплощадке в центре семейного отдыха «Добрыня» в Ельце.

В Ельце 22-летний Мурсалзаде Роял Ровшан оглы выслушал приговор по части 1 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, следствием и судом установлено, что вечером 9 сентября нетрезвый мужчина вмешался в потасовку между подростками на танцплощадке в центре семейного отдыха «Добрыня» в Ельце.

В ходе конфликта с 17-летним юношей 22-летний мужчина нанес ему удар кулаком в лицо, а после применил борцовский прием: обхватил подростка руками за туловище, приподнял и бросил. Как ранее рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, известно, что 22-летний житель столичного района Бирюлёво четыре года занимался вольной борьбой в «Спортивной школе олимпийского резерва №46 города Москвы» «Федерации спортивной борьбы города Москвы» и имеет третий юношеский разряд по борьбе.

При падении юноша ударился головой и спиной о кафельный пол, а поднявшись, вновь получил от обидчика удар ногой по голове.

Подсудимый покинул место происшествия, а подросток был госпитализирован. Парень получил закрытую черепно-мозговую травму: перелом затылочной кости, сотрясение головного мозга, гематомы и кровоподтёки на лбу и носу, у него был сколот зуб. Также ему диагностировали компрессионный передом позвонка со смещением, линейный перелом грудного позвонка, ссадины на руках. Согласно выводам судмедэкспертов, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Вину в совершении преступления подсудимый признал на стадии предварительного расследования, активно способствовал следствию, а также возместил моральный вред, причиненный в результате преступления.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено 3 года лишения свободы условно.
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#конфликт #побои
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