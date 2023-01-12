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24 минуты назад

Группа НЛМК запустила беспроводную сеть связи 5G на основной производственной площадке

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#5G
Группа НЛМК запустила беспроводную сеть связи 5G на основной производственной площадке

Группа НЛМК развернула беспроводную сеть связи 5G на площадке Новолипецкого металлургического комбината. Сеть позволяет повысить скорость и эффективность работы существующих цифровых решений, в перспективе она обеспечит взаимодействие единиц оборудования напрямую и повысит уровень автономности управления производственными процессами. 

Новая сеть способна поддерживать до одного миллиона подключений на 1 км2 и обрабатывать данные со скоростью до 1 ГБ в секунду, что более чем в 100 раз быстрее возможностей сети 4G. Надежность и высокая скорость сигнала позволяют мгновенно собирать и анализировать данные, а значит - корректировать работу оборудования в режиме реального времени и автоматически. 

5G-сеть развернута в сочетании с технологией EDGE computing - данные обрабатываются и хранятся не на удаленном сервере, а в непосредственной близости от источника – датчика или другого цифрового устройства, установленного на оборудовании. Это обеспечивает большую скорость и автономность работы цифровых сервисов. 

«Сеть пятого поколения на НЛМК работает в связке с собственной цифровой платформой компании - комплексом программного обеспечения, который сортирует массив данных о работе оборудования и делает их доступными пользователям. Это упрощает разработку и ввод в эксплуатацию новых цифровых продуктов», - сообщает пресс-служба НЛМК. 

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#5G

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