24 минуты назад
Группа НЛМК запустила беспроводную сеть связи 5G на основной производственной площадке
Группа НЛМК развернула беспроводную сеть связи 5G на площадке Новолипецкого металлургического комбината. Сеть позволяет повысить скорость и эффективность работы существующих цифровых решений, в перспективе она обеспечит взаимодействие единиц оборудования напрямую и повысит уровень автономности управления производственными процессами.
5G-сеть развернута в сочетании с технологией EDGE computing - данные обрабатываются и хранятся не на удаленном сервере, а в непосредственной близости от источника – датчика или другого цифрового устройства, установленного на оборудовании. Это обеспечивает большую скорость и автономность работы цифровых сервисов.
«Сеть пятого поколения на НЛМК работает в связке с собственной цифровой платформой компании - комплексом программного обеспечения, который сортирует массив данных о работе оборудования и делает их доступными пользователям. Это упрощает разработку и ввод в эксплуатацию новых цифровых продуктов», - сообщает пресс-служба НЛМК.