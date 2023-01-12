Происшествия

43 минуты назад

В Липецке ищут свидетелей наезда автомобиля на школьницу

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#ДТП
В Липецке ищут свидетелей наезда автомобиля на школьницу

ДТП произошло утром 10 января на проезде Кувшинова.

Напомним, утром 10 января в Липецке на проезде Кувшинова водитель неустановленного автомобиля сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Как сообщило УГИБДД по Липецкой области, девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена. Проводится расследование.

«Сотрудниками полиции организован розыск злоумышленника. Граждане, обладающие информацией о происшествии или ставшие её очевидцами могут обратиться по телефонам: 42 39 22, 89065929722», - сообщили cегодня GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Ранее в редакцию также обратился отец пострадавшей девочки.

«Ищем свидетелей наезда автомобиля красного цвета на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в районе школы №65 «Спектр» и дома №6 по проезду Сержанта Кувшинова. ДТП произошло 10 января около 8 утра, когда дочь шла в школу», - отметил отец девочки. Связаться с ним можно « ВКонтакте».
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#ДТП

Комментарии (2)

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Патриот

17 минут назад
гость, а квадре все можно, она и на 20тыс.пришлет и ниче ей не будет. Кто-то кроет
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гость

27 минут назад
ЧТО за новости.ПРИШЛА платежка от квадры увеличение оплаты за тепло в два раза по сравнению с ноябрем.было 2613 ,стало 5510 нормально.пенсию на 1000 и отобрали за тепло 2000. ВОТ об этом писать надо.
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