Происшествия
43 минуты назад
В Липецке ищут свидетелей наезда автомобиля на школьницу
ДТП произошло утром 10 января на проезде Кувшинова.
Напомним, утром 10 января в Липецке на проезде Кувшинова водитель неустановленного автомобиля сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Как сообщило УГИБДД по Липецкой области, девочка получила травму, и после оказания помощи была отпущена. Проводится расследование.
«Сотрудниками полиции организован розыск злоумышленника. Граждане, обладающие информацией о происшествии или ставшие её очевидцами могут обратиться по телефонам: 42 39 22, 89065929722», - сообщили cегодня GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Ранее в редакцию также обратился отец пострадавшей девочки.
«Ищем свидетелей наезда автомобиля красного цвета на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в районе школы №65 «Спектр» и дома №6 по проезду Сержанта Кувшинова. ДТП произошло 10 января около 8 утра, когда дочь шла в школу», - отметил отец девочки. Связаться с ним можно « ВКонтакте».
«Сотрудниками полиции организован розыск злоумышленника. Граждане, обладающие информацией о происшествии или ставшие её очевидцами могут обратиться по телефонам: 42 39 22, 89065929722», - сообщили cегодня GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Ранее в редакцию также обратился отец пострадавшей девочки.
«Ищем свидетелей наезда автомобиля красного цвета на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в районе школы №65 «Спектр» и дома №6 по проезду Сержанта Кувшинова. ДТП произошло 10 января около 8 утра, когда дочь шла в школу», - отметил отец девочки. Связаться с ним можно « ВКонтакте».
Патриот
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