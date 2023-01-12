Житель Добринского района угнал «девятку» у родственника, но в соседнем селе машина заглохла

Возбуждено уголовное дело.

Ещё 7 января в деревне Андреевка Добринского района у 21-летнего мужчины от дома угнали автомобиль «ВАЗ 21093».



Как сообщает пресс-служба полиции, в угоне подозревают неработающего ранее судимого за кражу 30-летнего родственника потерпевшего, который пришёл в гости, но, не обнаружив хозяина дома, взял ключи от машины у пьяного отчима.



На чужой машине мужчина поехал в соседнее село, где она заглохла. Тогда мужчина бросил автомобиль.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.