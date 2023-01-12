Происшествия

сегодня, 12:30

Житель Добринского района угнал «девятку» у родственника, но в соседнем селе машина заглохла

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#угон
Житель Добринского района угнал «девятку» у родственника, но в соседнем селе машина заглохла

Возбуждено уголовное дело.

Ещё 7 января в деревне Андреевка Добринского района у 21-летнего мужчины от дома угнали автомобиль «ВАЗ 21093».

Как сообщает пресс-служба полиции, в угоне подозревают неработающего ранее судимого за кражу 30-летнего родственника потерпевшего, который пришёл в гости, но, не обнаружив хозяина дома, взял ключи от машины у пьяного отчима.

На чужой машине мужчина поехал в соседнее село, где она заглохла. Тогда мужчина бросил автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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#угон

Комментарии (1)

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не-а че

27 минут назад
Стукнул по родственному.
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