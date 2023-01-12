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«Ъ»: эксперты предупредили о снижении потребления рыбы в РФ в ближайшие годы
Из-за санкций прекратились поставки лососевых и красной икры из Чили и с Фарерских островов, которые ранее обеспечивали 60% спроса.
В 2021 году, по данным Росстата, россияне съели на два процента меньше рыбной продукции, чем в 2020 году. В минувшем году падение продолжилось, так как средняя цена лосося выросла на четверть, впервые превысив тысячу рублей за килограмм, - пишет "Ъ".
В НРА объясняют такие цены, во-первых, снижением своего вылова с 539 до 280 тысяч тонн, а также проблемами с импортом. Ранее около 60% зарубежных поставок лососевых и филе красной икры обеспечивали Чили и Фарерские острова, но на фоне санкций взаимодействие с ними осложнено.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев отмечает, что снижение потребления рыбы наблюдается последние три года. По оценкам организации, в прошлом году спрос упал на 15-18%, а продажи лосося в четвертом квартале — на 30%. При этом на столько же выросли продажи форели.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заметил, что реальное потребление рыбы на человека в России составляет 17-18 килограммов в год, и с продолжением снижения покупательной способности граждан этот показатель будет только падать. По его мнению, в ближайшие годы рыбопромышленники скорее сосредоточатся на экспорте, в том числе в Китай, его доля в выручке будет расти.
Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отмечает, что в ритейле и в общепите все больше востребованы качественные полуфабрикаты, в том числе из доступных столовых видов рыб. По его словам, выпуск такой продукции будет расти с вводом новых судов-процессоров и береговых заводов, и это открывает хорошие перспективы для внутреннего рынка.