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сегодня, 12:38
Роспотребнадзор не будет вводить ограничения из-за обнаружения «Кракена»
В России выявили первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции "Кракен".
Никаких ограничений в связи с обнаружением нового варианта коронавируса "Кракен" в России вводить не планируется, - сообщает Роспотребнадзор в своем официальном Телеграм-канале.
Ранее ведомство сообщило, что новый субвариант Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.
По данным Telegram-каналов, пациенткой оказалась 34-летняя жительница Пензы, не выезжавшая за границу.
Отмечается также, что штаммом "Кракен" можно заразиться одновременно с гриппом. В таком случае COVID-19 будет протекать в более тяжелой форме, - полагают эксперты.
Ранее ведомство сообщило, что новый субвариант Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.
По данным Telegram-каналов, пациенткой оказалась 34-летняя жительница Пензы, не выезжавшая за границу.
Отмечается также, что штаммом "Кракен" можно заразиться одновременно с гриппом. В таком случае COVID-19 будет протекать в более тяжелой форме, - полагают эксперты.