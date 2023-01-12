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Роспотребнадзор не будет вводить ограничения из-за обнаружения «Кракена»

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#омикрон #кракен #коронавирус

В России выявили первый случай заражения вариантом коронавирусной инфекции "Кракен".

Никаких ограничений в связи с обнаружением нового варианта коронавируса "Кракен" в России вводить не планируется, - сообщает Роспотребнадзор в своем официальном Телеграм-канале.

Ранее ведомство сообщило, что новый субвариант Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был обнаружен в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

По данным Telegram-каналов, пациенткой оказалась 34-летняя жительница Пензы, не выезжавшая за границу.

Отмечается также, что штаммом "Кракен" можно заразиться одновременно с гриппом. В таком случае COVID-19 будет протекать в более тяжелой форме, - полагают эксперты.
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#омикрон #кракен #коронавирус

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