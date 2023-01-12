В Липецкой области за год снизилась смертность

Показатели улучшились по сравнению с 2021 годом.

В управлении здравоохранения Липецкой области подвели первые итоги ушедшего года. С 1 января по 31 декабря 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, уровень общей смертности в регионе снизился на 27,7%. Умерли на 6 543 человека меньше.



В частности уровень смертности от болезней системы кровообращения уменьшился на 20,4% (умерли на 1 972 человека меньше). Липчане умирают из-за хронической сердечной недостаточности, гипертонии и ишемической болезни сердца. Смертность от новообразований снизилась на 7,2% (умерли на 272 человека меньше), Жители региона чаще всего умирают от рака легких, желудка и молочной железы. Смертность от болезней органов дыхания снизилась на 43,7% (умерли на 452 человека меньше). От COVID-19 в прошлом году умерли 1 137 жителей Липецкой области, уровень летальности составил 1,2%.



— С одной стороны, имеет значение повышение качества медицинского обслуживания и охвата населения профилактическими мероприятиями, в том числе вакцинацией, с другой стороны, снизилась вирулентность новой коронавирусной инфекции по сравнению со штаммами, циркулирующими в 2020–2021 годах, — объяснил улучшение показателей начальник облздрава Юрий Шуршуков.