На площади Победы столкнулись «Мазда» и «Рено»

Обошлось без пострадавших.

Сегодня около 10:40 на кольце на площади Победы столкнулись автомобили «Мазда» под управлением 58-летнего водителя и «Рено Дастер», за рулём которого был 63-летний мужчина.



Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, «Мазда» остановилась, чтобы пропустить другие машины, а водитель «Рено» не рассчитал дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно оформили ДТП, чтобы не создавать пробки на оживлённом участке.