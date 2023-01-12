Происшествия

30 минут назад

На площади Победы столкнулись «Мазда» и «Рено»

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#ДТП
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На площади Победы столкнулись «Мазда» и «Рено»

Обошлось без пострадавших.

Сегодня около 10:40 на кольце на площади Победы столкнулись автомобили «Мазда» под управлением 58-летнего водителя и «Рено Дастер», за рулём которого был 63-летний мужчина.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, «Мазда» остановилась, чтобы пропустить другие машины, а водитель «Рено» не рассчитал дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно оформили ДТП, чтобы не создавать пробки на оживлённом участке.
466
#ДТП
2

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