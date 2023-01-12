24 минуты назад
В Уфе осудили на 5 лет уклонившегося от военной службы ефрейтора
Суд назначил ефрейтору пять лет исправительной колонии общего режима "за уклонение от военной службы в период мобилизации продолжительностью свыше одного месяца".
"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий), ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что в мае 2022 года военнослужащий, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы.
В сентябре прошлого года обвиняемого нашли сотрудники правоохранительных органов, - передает ТАСС.