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24 минуты назад

В Уфе осудили на 5 лет уклонившегося от военной службы ефрейтора

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#военная служба #уклонение #мобилизация

Суд назначил ефрейтору пять лет исправительной колонии общего режима "за уклонение от военной службы в период мобилизации продолжительностью свыше одного месяца".

Уфимский гарнизонный суд приговорил к пяти годам лишения свободы 24-летнего ефрейтора, который уклонялся от военной службы с мая по сентябрь 2022 года, - сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

"Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий), ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2022 года военнослужащий, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы.

В сентябре прошлого года обвиняемого нашли сотрудники правоохранительных органов, - передает ТАСС.
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#военная служба #уклонение #мобилизация

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