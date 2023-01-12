Коронавирус
сегодня, 11:12
За сутки в Липецкой области от COVID-19 никто не умер, 19 человек вылечились
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Вторые сутки врачи госпитализируют по семь человек.
В Липецкой области врачи за сутки выявили 13 случаев COVID-19, никто не умер, семерых человек госпитализировали, а выздоровели 19 человек. Для сравнения: 12 января 2022 года был выявлен 121 случай инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 340 случаев COVID-19, выздоровели 172 255 человек, умерли 3 945 человек.
У соседей за минувшие сутки от COVID-19 один человек умер в Тульской области.
В Воронежской области за сутки выявили 34 случая COVID-19, в Курской области — 21, в Рязанской области — 17, в Тульской области — 12, в Тамбовской области — 11, в Орловской области — восемь.
В России за сутки выявили 4 675 случаев COVID-19, госпитализированы 882 человека, выздоровел 4 541 человек, умерли 48 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 841 644 случая COVID-19, выздоровели 21 263 274 человека, умерли 394 262 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 340 случаев COVID-19, выздоровели 172 255 человек, умерли 3 945 человек.
У соседей за минувшие сутки от COVID-19 один человек умер в Тульской области.
В Воронежской области за сутки выявили 34 случая COVID-19, в Курской области — 21, в Рязанской области — 17, в Тульской области — 12, в Тамбовской области — 11, в Орловской области — восемь.
В России за сутки выявили 4 675 случаев COVID-19, госпитализированы 882 человека, выздоровел 4 541 человек, умерли 48 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 841 644 случая COVID-19, выздоровели 21 263 274 человека, умерли 394 262 человека.
226