сегодня, 11:13
Треть граждан РФ оказалась зависимой от выплат государства
Отмечается, что 3 млн человек живут за счет стипендии, сбережений, дивидендов, сдачи имущества в аренду, на доходы от патентов и авторских прав.
Около 45% граждан живут на зарплату, 33% получают выплаты от государства, а каждый четвертый является иждивенцем. О предпринимательских доходах сказали лишь 2% опрошенных россиян, - передает РБК.
Рассчитывают исключительно на зарплату 58,4 млн человек, или 39,6%. Дополнительным источником доходов для 42,7 млн граждан (33%) являются пособия, к которым также относятся пенсии, различные льготы и субсидии. Среди них — получатели пенсий, пособия по безработице, социальных пособий (выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей), льгот, субсидий и т.д. (кроме стипендий, которые указаны в другой категории). Живут преимущественно на государственные выплаты почти 31 млн человек, - говорится в данных Росстата.
Уточняется, что заработная плата является главным источником дохода в основном для жителей 20-59 лет, пособия – для пенсионеров старше 60 лет.
На иждивении находятся 32,5 млн россиян (25%). В эту категорию преимущественно попадают граждане до 19 лет.
Дополнительные доходы имеют 3,1 млн предпринимателей и самозанятых (2,4%). Еще 2 млн человек обеспечивают себя за счет производства товаров для собственного пользования. Отмечается, что 3 млн человек живут за счет стипендии, сбережений, дивидендов, сдачи имущества в аренду, на доходы от патентов и авторских прав.
В рамках переписи населения 13% граждан воздержались от ответа об источниках доходов.
При этом источники доходов россияне чаще всего не в состоянии диверсифицировать. Как следует из данных Росстата, абсолютное большинство граждан (более 90% указавших) располагает лишь одним источником средств к существованию. У остальных граждан их два, три, четыре и более.
Всего 128,6 млн опрошенных при переписи указали источники средств к существованию (87% от всего населения).