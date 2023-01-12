В Липецком районе горели дом, баня и «УАЗ»

За сутки в Липецкой области произошли три серьезных пожара.

Днем 11 января в селе Стебаево горел трёхквартирный жилой дом. В здании выгорела кровля, повреждена внутренняя отделка одной из квартир на площади 20 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожар обошелся без жертв и пострадавших. Из зоны огня пожарные успели вынести газовый балон.Вечером в селе Ильино Липецкого района загорелись баня и автомобиль «УАЗ». Машина сгорела полностью, у бани сгорела кровля.Ближе к ночи в селе Донское Задонского района выгорел жилой дом.