Происшествия

13 минут назад

В Липецком районе горели дом, баня и «УАЗ»

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#МЧС #пожар
В Липецком районе горели дом, баня и «УАЗ»

За сутки в Липецкой области произошли три серьезных пожара.

Днем 11 января в селе Стебаево горел трёхквартирный жилой дом. В здании выгорела кровля, повреждена внутренняя отделка одной из квартир на площади 20 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, пожар обошелся без жертв и пострадавших. Из зоны огня пожарные успели вынести газовый балон.

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Вечером в селе Ильино Липецкого района загорелись баня и автомобиль «УАЗ». Машина сгорела полностью, у бани сгорела кровля.

Ближе к ночи в селе Донское Задонского района выгорел жилой дом.
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#МЧС #пожар

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