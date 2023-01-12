В России
53 минуты назад
Роспотребнадзор сообщает о первом случае нового штамма Омикрона «Кракен» на территории РФ
Подвариант коронавируса "кракен" является более заразным, но при этом течение заболевания оценивается как легкое.
Первый случай заражения вирусом омикрон-штаммом коронавируса - XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus, - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что сейчас в России установлена широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия Омикрона ВА.5. Вариант "Дельта" доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью прошлого года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были.
Уточняется, что лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов.
Подчеркивается, что на сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что, согласно имеющимся данным, "Кракен" не отличается повышенной летальностью и переносится так же, как и другие виды коронавируса. Но есть данные, указывающие на то, что он более заразен и быстрее распространяется.
Отмечается, что сейчас в России установлена широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия Омикрона ВА.5. Вариант "Дельта" доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью прошлого года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были.
Уточняется, что лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов.
Подчеркивается, что на сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что, согласно имеющимся данным, "Кракен" не отличается повышенной летальностью и переносится так же, как и другие виды коронавируса. Но есть данные, указывающие на то, что он более заразен и быстрее распространяется.