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В России предложили законодательно закрепить статус музеев в вузах
Законопроект о правовом статусе университетских музеев внесут в весеннюю сессию депутаты Госдумы, выяснили «Известия». Он предусматривает финансирование их деятельности, рассказали авторы.
Законопроект готовится к внесению уже в весеннюю сессию, уточнила законодатель. При этом музеи существуют почти в каждом втором университете страны: сегодня их более 300, а всего в России официально 708 университетов, сказала она.
Представители университетских музеев, в свою очередь, рассказали «Известиям», что такая инициатива позволит еще и создать новые рабочие места, так как финансирование даст возможность нанять сотрудников для университетских музеев, и они в результате приобретут совершенно иные масштабы.