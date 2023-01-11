Потерявший часть ноги в ДТП с автобусом пешеход получит 170 000 рублей от перевозчика

В результате ДТП пешеход получил вторую группу инвалидности и теперь не может передвигаться без костылей.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу работающего в сфере пассажирских перевозок индивидуального предпринимателя на решение суда, в соответствии с которым он должен выплатить компенсацию морального вреда попавшему под маршрутку пешеходу.



ДТП произошло в Липецке в районе остановки общественного транспорта «Шуминского» в августе 2021 года. Пешеходу в результате аварии была ампутирована часть ноги, он получил вторую группу инвалидности и теперь не может передвигаться без костылей.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Октябрьский районный суд Липецка подал иск к водителю автобуса и ИП и потребовал за полученную в ДТП травму полмиллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.



Но вины водителя автобуса в произошедшем не было. Пешеход был пьян и, двигаясь в сторону автобуса, по неосторожности попал ногой под колеса.



Суд первой инстанции отказал во взыскании компенсации с водителя автобуса, а вот с индивидуального предпринимателя было взыскано 170 тысяч рублей. Ответчик с этим решением не согласился, обжаловал его в Липецкий областной суд и просил снизить размер компенсации до 5 тысяч рублей.



Но Липецкий областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.