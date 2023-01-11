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Свыше 20 человек погибли при взрыве у здания МИД Афганистана в Кабуле
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Террорист-смертник предпринял попытки по проникновению в здание Министерства иностранных дел Афганистана.
Более 20 человек погибли при взрыве у здания МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Кабуле, - пишет Life.
Террорист-смертник предпринял попытку попасть в здание Министерства иностранных дел Афганистана в центре Кабула, но потерпел неудачу и подорвал себя, - передает ТАСС.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов (запрещено в РФ) Ахмадулла Муттаки.
"Я здесь, в МИД, террорист-смертник пытался проникнуть в министерство, но был обнаружен охраной у дверей [здания], террорист подорвал себя", - написал он.
Террорист-смертник предпринял попытку попасть в здание Министерства иностранных дел Афганистана в центре Кабула, но потерпел неудачу и подорвал себя, - передает ТАСС.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов (запрещено в РФ) Ахмадулла Муттаки.
"Я здесь, в МИД, террорист-смертник пытался проникнуть в министерство, но был обнаружен охраной у дверей [здания], террорист подорвал себя", - написал он.
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