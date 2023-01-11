В мире

сегодня, 16:39

Свыше 20 человек погибли при взрыве у здания МИД Афганистана в Кабуле

108
#взрыв #Афганистан

Террорист-смертник предпринял попытки по проникновению в здание Министерства иностранных дел Афганистана.

Более 20 человек погибли при взрыве у здания МИД во временном правительстве Афганистана, сформированном захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Кабуле, - пишет Life.

Террорист-смертник предпринял попытку попасть в здание Министерства иностранных дел Афганистана в центре Кабула, но потерпел неудачу и подорвал себя, - передает ТАСС.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель главы канцелярии премьер-министра в правительстве талибов (запрещено в РФ) Ахмадулла Муттаки.

"Я здесь, в МИД, террорист-смертник пытался проникнуть в министерство, но был обнаружен охраной у дверей [здания], террорист подорвал себя", - написал он.

108
#взрыв #Афганистан

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Польские исследователи нашли уникальные вещества в обычных овощах
#продукты #овощи
Польские исследователи нашли уникальные вещества в обычных овощах

09.01.2023 13:58

В мире
Ученые назвали помогающий быстрее восстановиться после тренировки продукт
#тренировка #продукты
Ученые назвали помогающий быстрее восстановиться после тренировки продукт

09.01.2023 13:20

В мире
Ученые считают, что домашние животные положительно влияют на работу мозга пожилых хозяев
#домашние животные #здоровье
Ученые считают, что домашние животные положительно влияют на работу мозга пожилых хозяев

09.01.2023 12:39

В мире
Таиланд снова ужесточает ковидные ограничения для туристов
Таиланд снова ужесточает ковидные ограничения для туристов

08.01.2023 15:01

В мире
В ФРГ задержали двух иранцев, готовивших теракт
В ФРГ задержали двух иранцев, готовивших теракт

08.01.2023 14:48

В мире
Два поезда столкнулись в метро Мехико
Два поезда столкнулись в метро Мехико

07.01.2023 21:32

В мире