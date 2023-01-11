В России

16 минут назад

Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств

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#лекарства #аптеки

Ситуацией, как предупредили в ведомстве, могут воспользоваться мошенники.

Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки, - сообщил Росздравнадзор в своем официальном Telegram-канале.

Причины задержек связаны с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации, - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что временная дефектура тех или иных препаратов используется мошенниками для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются, - предупреждает ведомство.

В связи с чем Росздравнадзор предупреждает, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем.

Как заявлял в конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с лекарствами в России стабильная, но нужно наращивать научные и промышленные компетенции.
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#лекарства #аптеки

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