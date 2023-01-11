В России
16 минут назад
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
Ситуацией, как предупредили в ведомстве, могут воспользоваться мошенники.
Из-за повышенного спроса на некоторые лекарства возможны задержки поставок нужного количества препаратов в аптеки, - сообщил Росздравнадзор в своем официальном Telegram-канале.
Причины задержек связаны с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации, - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что временная дефектура тех или иных препаратов используется мошенниками для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются, - предупреждает ведомство.
В связи с чем Росздравнадзор предупреждает, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем.
Как заявлял в конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с лекарствами в России стабильная, но нужно наращивать научные и промышленные компетенции.
Причины задержек связаны с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации, - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что временная дефектура тех или иных препаратов используется мошенниками для личной наживы: некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого лекарственного средства (в том числе дорогостоящего, по необоснованно заниженной или завышенной цене) внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. Никакие гарантийные обязательства при этом покупателю не предоставляются, - предупреждает ведомство.
В связи с чем Росздравнадзор предупреждает, что приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам граждане рискуют - в лучшем случае - финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем.
Как заявлял в конце декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко, ситуация с лекарствами в России стабильная, но нужно наращивать научные и промышленные компетенции.