Происшествия

41 минуту назад

Мошенники выдают себя за судебных приставов

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#мошенничество #приставы
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Мошенники выдают себя за судебных приставов

Жителей нашего региона призывают не поддаваться на уловки мошенников и напоминают, что липецкие судебные приставы рассылку писем на электронные адреса должников не осуществляют.

УФССП России по Липецкой области предупреждает об участившихся попытках обмана со стороны мошенников, которые выдают себя за судебных приставов.

«Мошенники используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем. На электронную почту присылают письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества, в случае неуплаты долга. Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт», - сообщают в пресс-службе.

Жителей нашего региона призывают не поддаваться на уловки мошенников и напоминают, что липецкие судебные приставы рассылку писем на электронные адреса должников не осуществляют.

«Ни в коем случае не вносите денежные средства по неизвестным реквизитам, не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения», - убеждают в УФССП России по Липецкой области и пользоваться информацией с официального сайта УФССП России по Липецкой области или портала Госуслуг, где можно получить открытые данные о существующем долге, информацию о ходе исполнительного производства, и оплатить задолженность.
1 525
#мошенничество #приставы
2

Комментарии (1)

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Алкан лтз

6 минут назад
Почему власти позволяют им существовать!?
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