41 минуту назад
Мошенники выдают себя за судебных приставов
Жителей нашего региона призывают не поддаваться на уловки мошенников и напоминают, что липецкие судебные приставы рассылку писем на электронные адреса должников не осуществляют.
«Мошенники используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем. На электронную почту присылают письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества, в случае неуплаты долга. Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт. Также в подобных сообщениях содержится просьба перейти по ссылке, чтобы узнать подробности возникновения долга. После перехода по ссылке злоумышленники предлагают загрузить файл, в котором содержится вредоносный вирус. Таким образом они получают доступ к персональным данным граждан и реквизитам их банковских карт», - сообщают в пресс-службе.
Жителей нашего региона призывают не поддаваться на уловки мошенников и напоминают, что липецкие судебные приставы рассылку писем на электронные адреса должников не осуществляют.
«Ни в коем случае не вносите денежные средства по неизвестным реквизитам, не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения», - убеждают в УФССП России по Липецкой области и пользоваться информацией с официального сайта УФССП России по Липецкой области или портала Госуслуг, где можно получить открытые данные о существующем долге, информацию о ходе исполнительного производства, и оплатить задолженность.
Алкан лтз