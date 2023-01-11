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13 минут назад

Корабль «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» запустят к МКС 20 февраля

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#космос #Союз

Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на землю в беспилотном режиме.

Корабль "Союз МС-22", которые в середине декабря был поврежден ударом метеорита, должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" в беспилотном режиме запланирован на 20 февраля, - заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтверждается. Экспериментально доказано, что повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеорита. Диаметр отверстия — менее 1 миллиметра", - говорится в официальном Телеграм-канале Роскосмоса.

"Специалисты сделали вывод, что "Союз МС-22" должен спускаться на Землю без экипажа. Запуск "Союза МС-23" состоится 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее планировалось, что на этом корабле 16 марта отправятся на станцию космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара.

Добавляется, что экспедиция Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франциско Рубио на МКС продлевается. Они вернутся на Землю на "Союзе МС-23".
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#космос #Союз

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