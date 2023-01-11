В России

52 минуты назад

В Кремле опровергли сведения о запрете на выезд мужчин из РФ с 9 января

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#запрет на выезд #фейк

Сообщения о запрете на выезд мужчин из России являются информационной уткой и диверсией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения об ограничении с 9 января на выезд из России граждан, пригодных к военной службе.

"Да, это обычная информационная утка, информационная диверсия, скажем так", — прокомментировал представитель Кремля эту информацию.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на управление разведки Минобороны республики сообщали, что ФСБ РФ якобы направила во все пограничные управления приказ по "обеспечению ограничения выезда за пределы России граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", - передает РИА Новости.

Несколько дней назад Песков опроверг информацию о продолжении частичной мобилизации.

31 октября 2022 года российский лидер сообщал, что мобилизация завершена.

Пресс-секретарь призвал не придавать большого значения распространяемым в Интернете материалам. По его словам, первоисточник информации такого рода — официальная власть во главе с президентом России.
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#запрет на выезд #фейк

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