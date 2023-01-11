Происшествия

34 минуты назад

В Липецке прооперировали получившую тяжелую производственную травму женщину

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#несчастный случай #техника безопасности
В Липецке прооперировали получившую тяжелую производственную травму женщину

Перед лицом 39-летнего мастера елецкого АО «Энергия» взорвался металлический ящик с химреактивами.

Вчера в областной клинической больнице прооперировали 39-летнего мастера елецкого АО «Энергия». Женщина получила травму головы в цехе еще 30 декабря, но из-за тяжести полученных ранений все это время находилась в реанимации. После операции состояние пациентки стабилизировалось, но ей, как сообщили GOROD48 в ЛОКБ, предстоит длительная реабилитация и ряд косметических операций.

- Работница АО «Энергия» получила травмы в результате взрыва химических реактивов в металлическом ящике для отходов. По этому факту начато расследование, - сообщили GOROD48 в государственной инспекцией труда в Липецкой области.

Кроме того, доследственную проверку несчастного случая на производстве начал и следственный отдел по Ельцу областного управления следственного комитета. 

С начала года государственной инспекции труда в Липецкой области стало известно еще об одном ЧП на производстве: на рабочем месте умер 50-летний сотрудник регионального филиала ростовского АО «Евраз-Маркет». У мужчины остановилось сердце.
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#несчастный случай #техника безопасности

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