В Липецке прооперировали получившую тяжелую производственную травму женщину

Перед лицом 39-летнего мастера елецкого АО «Энергия» взорвался металлический ящик с химреактивами.

Вчера в областной клинической больнице прооперировали 39-летнего мастера елецкого АО «Энергия». Женщина получила травму головы в цехе еще 30 декабря, но из-за тяжести полученных ранений все это время находилась в реанимации. После операции состояние пациентки стабилизировалось, но ей, как сообщили GOROD48 в ЛОКБ, предстоит длительная реабилитация и ряд косметических операций.



- Работница АО «Энергия» получила травмы в результате взрыва химических реактивов в металлическом ящике для отходов. По этому факту начато расследование, - сообщили GOROD48 в государственной инспекцией труда в Липецкой области.



Кроме того, доследственную проверку несчастного случая на производстве начал и следственный отдел по Ельцу областного управления следственного комитета.



С начала года государственной инспекции труда в Липецкой области стало известно еще об одном ЧП на производстве: на рабочем месте умер 50-летний сотрудник регионального филиала ростовского АО «Евраз-Маркет». У мужчины остановилось сердце.