Общество

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Кредиторы требуют с липецкой торговой сети 52,3 миллиона рублей

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#арбитражный суд
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Кредиторы требуют с липецкой торговой сети 52,3 миллиона рублей

Арбитражный суд Липецкой области продлил срок конкурсного производства в ООО «Ясные зори Липецк».

Ещё в январе 2019 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЯЗМ» с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Ясные зори Липецк». Компания занималась розничной торговлей продуктами, в основном, продукцией птицеводства. 

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в заявлении в суд указано, что у ООО «Ясные зори Липецк» имеется задолженность по договору поставки в 428 тысяч рублей.

Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов. В настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 52,3 миллиона рублей.

20 марта 2019 года ООО «Ясные зори Липецк» признано банкротом в упрощенном порядке, в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство, утверждён конкурсный управляющий. Позднее определениями суда конкурсное производство продлевалось.

В ноябре 2022 года в арбитражный суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о продлении срока конкурсного производства в ООО «Ясные зори Липецк» на три месяца в связи с тем, что в настоящий момент выполнены не все мероприятия процедуры конкурсного производства, не проведена реализация конкурсной массы должника, не произведены расчеты с кредиторами.

Суд удовлетворил ходатайство. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства в ООО «Ясные зори Липецк» назначено на 27 марта.
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#арбитражный суд
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Комментарии (1)

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Илья

43 минуты назад
Cамые вкусные куры у нас это Экоптица кот ест только этих курей еще может притронутся к Куриному Царству все остальные куры демонстративно игнорит что-то ему не нрав но мы шашлыки жарили не чего не чувствуем а вот кот что-то чувствует может антибиотики ?
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