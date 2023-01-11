Кредиторы требуют с липецкой торговой сети 52,3 миллиона рублей

Арбитражный суд Липецкой области продлил срок конкурсного производства в ООО «Ясные зори Липецк».

Ещё в январе 2019 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ЯЗМ» с заявлением о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Ясные зори Липецк». Компания занималась розничной торговлей продуктами, в основном, продукцией птицеводства.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в заявлении в суд указано, что у ООО «Ясные зори Липецк» имеется задолженность по договору поставки в 428 тысяч рублей.



Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов. В настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 52,3 миллиона рублей.



20 марта 2019 года ООО «Ясные зори Липецк» признано банкротом в упрощенном порядке, в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство, утверждён конкурсный управляющий. Позднее определениями суда конкурсное производство продлевалось.



В ноябре 2022 года в арбитражный суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о продлении срока конкурсного производства в ООО «Ясные зори Липецк» на три месяца в связи с тем, что в настоящий момент выполнены не все мероприятия процедуры конкурсного производства, не проведена реализация конкурсной массы должника, не произведены расчеты с кредиторами.



Суд удовлетворил ходатайство. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства в ООО «Ясные зори Липецк» назначено на 27 марта.