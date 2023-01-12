KIBERone: школа для резидентов из будущего

Родители Липецка и Ельца массово отдают детей на IT-курсы в профессиональные проекты c мировой известностью, потому что программисты много зарабатывают и могут работать на удаленке из любой точки мира, а значит, путешествовать и получить от жизни больше, чем рядовой сотрудник офиса.

KIBERone – больше, чем технический кружок, это полноценное комьюнити, со своими интересами, событиями и поводами для общения. В общеобразовательных школах города KIBERone проводит уроки кибербезопасности. Какие пароли создавать, какие фото размещать можно, а какие не стоит, как общаться с незнакомцами в сети – все эти вопросы мало кто обсуждает с детьми. Профессиональные лайфхаки расширяют кругозор школьников и позволяют безопасно и осознанно использовать все ресурсы всемирной сети.





Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми

Фото: KIBERone

Все знают, что КиберШкола охватывает все основные области IT, а это самое большое количество модулей — более 50, и это единственный признанный мировой лидер от ООН и ЮНЕСКО.

В чем талантлив ребенок, с какой профессией ему стоит связать будущее — в KIBERone раскроют потенциал каждого ученика. Создание сайтов, web-дизайн и программирование, разработка компьютерных игр, анимация — это не просто модные направления, потребность в таких специалистах растет каждый год.

Ребята занимаются 2 часа с перерывом на разминку, есть у них и традиционный «перерыв айтишника» с разминкой для глаз, соком и фруктами. Дети максимально вовлечены в процесс. Младшие с удовольствием носятся по классу, общаются, валяются на пуфиках, но с объемом заданий справляются все. Симпатичный мальчишка младшей группы старательно тянет руку, во всём помогает тьютору. Родители уверяют: ещё пару лет назад из ребёнка слова было не вытянуть.





KIBERone помогает родителям реализовать мечты ребенка

Фото: KIBERone

В КиберШколе обучают самым перспективным цифровым технологиям. Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

Задача КиберШколы — предоставить нашим резидентам все самое передовое и востребованное в сфере технологий, программы пишут разработчики, которые прямо сейчас меняют мир и нашу с вами реальность, создают искусственный интеллект и мобильные приложения, которые делают жизнь удобнее.





В каждом филиале KIBERone будут проводить бесплатное пробное занятие

Фото: KIBERone

Для сомневающихся есть возможность посетить пробное бесплатное занятие в это воскресенье в четырех разных локациях города. Бронирование мест на пробное занятие — обязательно.

Заявку на пробное занятие можно оставить на сайте kiber-one.com или по телефону +7 (995) 102-44-40 .

Список доступных локаций для поступления:

- площадь Плеханова 3, БЦ «ЕВРОПОРТ», офис 501;

- ул. Е. Замятина, 4;

- ул. Стаханова, 69;

- г. Елец, ул. Радиотехническая, 5, офис 229.

Также открыта новая локация в Липецке!

- ул. Советская, д.35, офис 207.

KIBERone щедро делится IT-знаниями с резидентами и помогает понять, что им действительно интересно в Цифровом мире.

Дайте возможность детям отвлечься от гаджетов и получить образование, которым можно гордиться!

ИП Омельченко Богдан Александрович

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