Коронавирус
35 минут назад
Коронавирусная статистика: один человек умер, 13 заболели
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С начала года в регионе умерли уже четверо человек от COVID-19.
В Липецкой области врачи за сутки выявили 13 случаев COVID-19, один человек умер, семерых человек госпитализировали, а выздоровели 22 человека. Для сравнения: 11 января 2022 года были выявлены 114 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 327 случаев COVID-19, выздоровели 172 236 человек, умерли 3 945 человек.
У соседей за минувшие сутки от COVID-19 по одному человеку умерли в Рязанской и Воронежской областях.
В Воронежской области за сутки выявили 26 случаев COVID-19, в Курской и Тульской областях — по 17, в Тамбовской области — 14, в Рязанской области — 13, Орловской области — 11.
В России за сутки выявили 4 201 случай COVID-19, госпитализированы 900 человек, выздоровели 5 122 человека, умерли 46 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 836 969 случаев COVID-19, выздоровели 21 258 733 человека, умерли 394 214 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 327 случаев COVID-19, выздоровели 172 236 человек, умерли 3 945 человек.
У соседей за минувшие сутки от COVID-19 по одному человеку умерли в Рязанской и Воронежской областях.
В Воронежской области за сутки выявили 26 случаев COVID-19, в Курской и Тульской областях — по 17, в Тамбовской области — 14, в Рязанской области — 13, Орловской области — 11.
В России за сутки выявили 4 201 случай COVID-19, госпитализированы 900 человек, выздоровели 5 122 человека, умерли 46 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 836 969 случаев COVID-19, выздоровели 21 258 733 человека, умерли 394 214 человек.
111