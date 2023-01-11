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Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП в РФ на 3,3% В 2023 году

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#экономика #ВВП

В числе причин авторы отчета указывают нарушения цепочек поставок, снижение инвестиций, экономическую и политическую неопределенность и отток человеческого капитала.

Всемирный банк спрогнозировал снижение валового внутреннего продукта России в этом году на 3,3 процента, - говорится в обновленном докладе о перспективах мировой экономики.

А в следующем году прогнозируется увеличение ВВП на 1,6%, - следует из опубликованного накануне январского доклада организации, посвященного перспективам развития мировой экономики.

Среди причин авторы исследования назвали нефтяное эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, введение которого запланировано на февраль, и сокращение экспорта природного газа из-за остановки "Северного потока".

По итогам прошлого года спад в России составил 3,5%, - говорится в подсчетах экспертов. Цифры за 2022 год оказались на 5,4 процентного пункта (п. п.) лучше, чем прогнозировалось в июньском докладе банка - тогда ожидалось, что ВВП России сократится в 2022 году на целых 8,9%, - передает ТАСС.

При этом прогноз на 2023 год ухудшился по сравнению с июньским на 1,3 п. п. - тогда ожидался спад на 2%. На 2024 год прогноз также стал хуже на 0,6 п. п. - в июне банк ожидал роста российской экономики на 2,2% в 2024 году.

"Российская экономика, согласно оценкам, сократилась на 3,5% в 2022 году - это сильнее, чем во время связанной с пандемией рецессии 2020 года", - говорится в документе. Подчеркивается, что "снизившийся реальный уровень зарплат подорвал потребительские расходы, а инвестиции были ослаблены международными санкциями". "Добровольный уход иностранных компаний и высокая степень неопределенности стали еще большим бременем с точки зрения активности", - отмечают эксперты.

При этом, по оценкам экспертов, сокращение ВВП оказалось "намного меньшим, чем ранее прогнозировалось, отчасти благодаря более крупным, чем ожидалось, пакетам налогово-бюджетной поддержки". "Добыча нефти также была выше, чем ожидалось, а экспорт был перенаправлен по ценам со скидкой покупателям вне Европы. Условия на финансовых рынках стабилизировались быстрее, чем до это ожидалось, за счет сочетания быстро введенных и масштабных мер контроля за капиталом, а также операций с ликвидностью. Поддержание обменного курса рубля помогло сдержать инфляцию и потери реального дохода", - подчеркнули в банке.

"Частичная мобилизация в сентябре и октябре, однако, стала бременем для внутреннего спроса и, судя по всему, приведет к повышенному давлению на рынок труда за счет всплеска эмиграции", - заявили во Всемирном банке.

По мнению экспертов банка, в долгосрочной перспективе потенциальные темпы роста российской экономики будут сокращены.

Согласно оценкам экспертов Всемирного банка, экспортные доходы РФ "могут еще сильнее сократиться в течение следующего года или около того, если расширение Европой своей газовой инфраструктуры позволит ей быстро сократить зависимость от российского газа". Если эти проекты буду завершены в короткие сроки, это приведет к "сокращению налогово-бюджетных ресурсов России, в то время как значительная часть газовой инфраструктуры в России может стать фактически выведенной из употребления".

"В более широком отношении изоляция России от крупнейших международных финансовых рынков и заморозка около половины валютных резервов России сделали ее экономику более подверженной внешним шокам. Значительное снижение цен на энергоресурсы, скорее всего, ослабит рубль и тем самым добавит стимул для повышения инфляции в России", - говорится в документе.

В таком случае, как отмечают эксперты, может более быстрыми темпами ухудшиться дефицит бюджета. "Потолок цен на российскую нефть со стороны G7 может иметь схожее воздействие. В этих условиях в России может вновь возникнуть нестабильность финансового сектора, особенно учитывая сокращение буфера банковского капитала и более слабый прогноз роста, что еще сильнее подорвет уверенность потребителей и бизнеса", - считают они.
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#экономика #ВВП

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