Бизнес

55 минут назад

Банк ЗЕНИТ снизил ставки по автокредитам: от 15,1 % годовых

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Банк ЗЕНИТ снизил ставки по автокредитам: от 15,1 % годовых

ПАО Банк ЗЕНИТ снизил ставки по автокредитам. Теперь на покупку автомобиля отечественного и иностранного производства действует ставка от 15,1 % годовых.

«Банк ЗЕНИТ предлагает комфортные условия кредитования. Клиентам доступен к покупке практически любой автомобиль по сниженной ставке. Оформить кредит можно без посещения банка, достаточно прийти в автосалон наших партнеров», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

 По условиям программы можно приобрести новый или подержанный автомобиль без первоначального взноса. Максимальный срок кредитования составит 7 лет. Клиентам доступна сумма от 100 тыс. до 10 млн рублей. При этом клиенты могут купить транспортное средство с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.

 Автокредит можно оформить у партнеров Банка ЗЕНИТ в Москве, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Тольятти, Челябинске.

 Полные условия по автокредитам по ссылке.

 Реклама. ПАО «Банк Зенит».

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